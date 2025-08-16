News

Explozie la o fabrică din Rusia. 11 persoane au murit și peste 130 sunt rănite. Video

O explozie devastatoare a avut loc la o fabrică din Rusia. Au fost găsiți 11 morți și peste 130 de persoane rănite grav
Raluca Alexe
16.08.2025 | 15:33
Explozie la o fabrica din Rusia 11 persoane au murit si peste 130 sunt ranite Video
O explozie majoră la o fabrică din Rusia a ucis 11 persoane și a rănit peste 130 / sursa: colaj Fanatik, captură video

Explozie la o fabrică din Rusia, regiunea Riazan, situată la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova. În urma deflagrației, nu mai puțin de 11 persoane au murit și alte peste 130 au fost rănite, după cum a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgență.

ADVERTISEMENT

Explozie cu zeci de morți și sute de răniți la o fabrică din Rusia

Într-un mesaj pe Telegram, ministerul a precizat că echipele de salvatori continuă căutările printre dărâmături, în speranța că vor mai găsi supraviețuitori sau măcar vor recupera trupurile celor decedați.

Autoritățile nu au precizat deocamdată cauza exactă a incendiului şi nici ce se producea în fabrică. Între timp, guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, a declarat că incidentul a fost declanșat de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii. Din primele informații prezentate de presa rusă, explozia ar fi fost provocată de aprinderea prafului de pușcă.

ADVERTISEMENT

 

Conform Ministerului Apărării de la Moscova, drone ucrainene au vizat anterior exploziei infrastructura militară și economică din regiunea Riazan.

Cauza tragediei, un atac inamic?

Nu este exclus ca explozia să fie cauzată de un atac inamic. Această ipoteză se conturează tot mai mult, mai ales după ce ministerul a anunțat că unități de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat și distrus 32 de drone cu aripi fixe ucrainene care survolau deasupra mai multor regiuni rusești noaptea trecută.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Printre acestea se numără șapte drone neutralizate deasupra regiunii Belgorod, câte cinci deasupra regiunilor Briansk și Kaluga, câte patru deasupra Crimeei, câte două deasupra zonei Moscovei și a regiunilor Orel, Kursk, Voronej și Riazan, precum și una deasupra regiunii Tula, după cum se arată în comunicat.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce rușinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, după summitul istoric din Alaska

Oficialii ruși nu au făcut, însă, nicio legătură oficială între cele două evenimente, cel puțin până la acest moment.

ADVERTISEMENT

Bombardamente violente în Ucraina

Tot noaptea trecută, mai multe atacuri rusești au vizat zone civile din Ucraina, fix în timpul discuțiilor din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind pacea. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, s-au folosit 85 de drone, dar și o rachetă balistică, distrugerile fiind masive.

Atacul a vizat mai multe regiuni situate pe linia frontului, inclusiv Sumî, Donețk, Cernihiv și Dnepropetrovsk. Autoritățile ucrainene au precizat că sistemele lor de apărare aeriană au reușit să doboare doar 61 dintre dronele lansate. Intensitatea conflictului a fost evidențiată și de o informare a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a precizat că, în ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 139 de confruntări armate au avut loc pe front.

Tragedie în Dolj din cauza unui televizor. Un tânăr de 18 ani a...
Fanatik
Tragedie în Dolj din cauza unui televizor. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat în timp ce repara aparatul
Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au...
Fanatik
Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia din Franța cu elicopterul
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau...
Fanatik
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor? Reacția lui Alexandrov. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!