Explozie la o fabrică din Rusia. 11 persoane au murit și peste 130 sunt rănite. Video

Explozie la o fabrică din Rusia, regiunea Riazan, situată la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova. În urma deflagrației, nu mai puțin de 11 persoane au murit și alte peste 130 au fost rănite, după cum a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgență.

Explozie cu zeci de morți și sute de răniți la o fabrică din Rusia

Într-un mesaj pe Telegram, ministerul a precizat că echipele de salvatori continuă căutările printre dărâmături, în speranța că vor mai găsi supraviețuitori sau măcar vor recupera trupurile celor decedați.

Autoritățile nu au precizat deocamdată cauza exactă a incendiului şi nici ce se producea în fabrică. Între timp, guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, a declarat că incidentul a fost declanșat de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii. Din primele informații prezentate de presa rusă, explozia ar fi fost provocată de aprinderea prafului de pușcă.

💥 This is all that’s left (or rather, nothing is left) of the gunpowder workshop at the Russian “Elastic” factory On August 15, a powerful explosion and fire broke out at the plant near Ryazan. The toll: 11 dead and more than 130 injured. According to preliminary reports, the… — NEXTA (@nexta_tv)

Conform Ministerului Apărării de la Moscova, drone ucrainene au vizat anterior exploziei infrastructura militară și economică din regiunea Riazan.

Cauza tragediei, un atac inamic?

Nu este exclus ca . Această ipoteză se conturează tot mai mult, mai ales după ce ministerul a anunțat că unități de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat și distrus 32 de drone cu aripi fixe ucrainene care survolau deasupra mai multor regiuni rusești noaptea trecută.

Printre acestea se numără șapte drone neutralizate deasupra regiunii Belgorod, câte cinci deasupra regiunilor Briansk și Kaluga, câte patru deasupra Crimeei, câte două deasupra zonei Moscovei și a regiunilor Orel, Kursk, Voronej și Riazan, precum și una deasupra regiunii Tula, după cum se arată în comunicat.

Oficialii ruși nu au făcut, însă, nicio legătură oficială între cele două evenimente, cel puțin până la acest moment.

Bombardamente violente în Ucraina

Tot noaptea trecută, mai multe , fix în timpul discuțiilor din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind pacea. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, s-au folosit 85 de drone, dar și o rachetă balistică, distrugerile fiind masive.

Atacul a vizat mai multe regiuni situate pe linia frontului, inclusiv Sumî, Donețk, Cernihiv și Dnepropetrovsk. Autoritățile ucrainene au precizat că sistemele lor de apărare aeriană au reușit să doboare doar 61 dintre dronele lansate. Intensitatea conflictului a fost evidențiată și de o informare a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a precizat că, în ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 139 de confruntări armate au avut loc pe front.