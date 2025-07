Explozie la un depozit de arme din Siria. Cel puțin 12 persoane au murit, peste 100 au fost rănite. Video

Joi, a avut loc o explozie la un depozit de arme din Siria, în urma căreia au murit cel puțin 12 oameni. Peste 100 de persoane au fost rănite. În mediul online au apărut mai multe imagini cu fumul dens de la locul tragediei.

Anunțul a fost făcut de Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), după cum relatează AFP, citată de . Depozitul de arme și muniții aparținea Partidului islamic din Turkestan (TIP).

“Mai multe explozii într-un depozit de arme şi muniţii care aparţinea Partidului islamic din Turkestan (TIP) s-au soldat cu cel puţin 12 morţi şi peste 100 de răniţi la Maaret Misrin, în nordul provinciei Idleb”, a transmis organizația neguvernamentală.

OSDO a mai precizat că printre se numără o femeie și un copil. Organizația are sediul în Regatul Unit și este bazată pe o rețea largă de surse din Siria.

Jurnaliștii AFP au surprins imagini video în care se poate vedea o coloană destul de înaltă de fum alb. Aceasta este vizibilă de la distanță de locul unde s-au petrecut exploziile.

Anterior, Ministerul Sănătății din Siria a transmis, prin intermediul agenției oficiale Sana, un bilanț provizoriu de patru persoane decedate și 116 rănite. Nu s-a precizat dacă a fost vorba despre o explozie accidentală sau provocată de o lovitură aeriană.

🇸🇾 — WATCH: Huge explosion this morning at an ammunition depot in Idlib Syria, leaving many dead and injured.

— Belaaz News (@TheBelaaz)