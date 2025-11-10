Explozie pe social media! Cum au reacționat fanii Universității Craiova după anunțul demisiei lui Mirel Rădoi

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi și-a anunțat demisia de la Universitatea Craiova imediat după eșecul cu UTA, scor 1-2. Conducerea a încercat încă o dată să se opună deciziei sale, însă total a fost în zadar. Totuși, după anunțul oficial al clubului, fanii olteni au avut extrem de multe reacții.

Fanii Universității Craiova au reacționat surprinzător după ce Mirel Rădoi și-a anunțat demisia

Chiar dacă la mijlocul unui sezon care se anunța și se anunță în continuare unui dătător de speranțe, fanii olteni îi rămân aproape. În social media, mii de mesaje de încurajare au apărut la toate postările Științei și nu numai, semn că Mirel a fost, într-adevăr, iubit de către suporteri. Vă prezentăm mai jos doar câteva din mesajele suporterilor Craiovei.

„Mulțumesc, Rădoi! Mulțumesc că am trăit cele mai frumoase clipe și momente alături de Știința în cei 23 de ani ai mei! Îți mulțumesc pentru nopțile de vară pe care ni le-ai făcut mai frumoase, pentru calificarea în Conference și pentru că mi-ai dat speranțe!

Îți mulțumesc că mi-ai arătat de ce trebuie să iubesc Știința și de ce cei mici o să o iubească și ei! De fapt, nu îți mulțumesc, ci îți mulțumim că ne-ai făcut din nou să simțim nebunia asta a noastră, oltenească! Sigur, la sfârșitul anului te așteptăm pe Oblemenco să sărbătorim împreună 5-u’! Vei avea cel mai mare merit! Baftă pe mai departe, Mirel! Și nu uita, ești un leu!“.

„N-am mai văzut un antrenor sa plângă cum a plâns al nostru Mirel Rădoi pentru noi, îți mulțumim pentru tot și chiar îmi pare rău ca ai plecat“.

„Păcat, Mirele! Trebuia să ne bucurăm împreună la anul în mai! Poate a 3-a oară va fi cu noroc. Vei fi mereu unul dintre noi!“

„Nu era momentul acum. Sper să nu însemne o cădere a echipei acum. Mulțumim pentru calificarea în ECL și multă baftă!“

Există și fani ai Universității Craiova care nu-i văd un viitor strălucit în antrenorat lui Mirel Rădoi

Totuși, există și câteva persoane care nu văd în Mirel Rădoi un antrenor care merita să rămână, în continuare, la Universitatea Craiova.

„Rădoi a dat multe semne de imaturitate și labilitate emoțională. Dacă vrea liniște, să antreneze la Voluntari, aproape de naşu. Acolo nu o să aibă presiune, joacă pe mătănii. După episodul ăsta, cred că și-a pus capăt carierei de antrenor la nivel înalt. Păcat! Are potențial, dar îi trebuie terapie psihologică pentru a-și putea controla emoțiile“.

„Mulțumim, dar nu vei ajunge niciodată un antrenor mare! Ai mentalitate exact la nivelul la care ai jucat (România, Arabia)“.

La câți bani a renunțat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova

În ciuda faptului că exista o clauză unilaterală de reziliere a contractului, suma fiind de 250.000 de euro, aceasta nu a fost activată. Mihai Rotaru a anunțat faptul că , pentru a pleca de la Craiova.

Fiind în al doilea mandat la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi avea un salariu lunar de 17.000 euro. Cum antrenorul a renunțat la plata pe octombrie și la zilele muncite din noiembrie, acesta nu a mai încasat suma de aproximativ 22.000 euro pentru a pleca de la formația din Bănie.

„Mirel Rădoi a făcut performanță, cele mai bune rezultate din ultimii 40 de ani. Din nefericire, a renunțat la proiect. Mirel a însemnat foarte mult pentru Universitatea Craiova, vă spun asta cu tristețe, uman, nu ne doream să plece.

Înțelegerea este una amiabilă, el a renunțat la plata salarială pe luna octombrie și pe cele 8 zile din luna noiembrie. Nu am discutat cu jucătorii despre acest subiect”, a spus Mihai Rotaru în conferința de presă în care a anunțat plecarea lui Mirel Rădoi.