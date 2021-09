Explozie puternică într-un bloc din orașul suedez Goteborg. Cel puțin 25 de persoane sunt rănite. Video 

Un bloc din orașul suedez Goteborg a fost afectat de o explozie extrem de puternică, marți dimineața. Deflagrația a avut loc la ora locală 5.00, într-o clădire rezidențială din partea centrală a localității.

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite și se află în spital. Un număr de aproximativ 100 de locatari ai blocului au fost evacuați după explozie, potrivit .

După inițială, la blocul afectat au izbucnit și mai multe incendii. Cel puțin 3 dintre victime sunt în stare extrem de gravă.

Serviciile de urgență, pompierii și poliția suedeză au ajuns la fața locului pentru evacuarea persoanelor care locuiesc în zonă.

