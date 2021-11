Explozie puternică într-un spital din Afganistan: cel puțin 19 morți și 50 de răniți

Cel puțin 19 persoane au fost ucise și 50 au fost rănite, marți, într-un atac asupra unui spital din Kabul, a anunțat un oficial al Ministerului Sănătății, imediat după ce talibanii au confirmat două explozii, iar un martor a raportat focuri de armă.

Bilal Karimi, un purtător de cuvânt adjunct al talibanilor, a transmis faptul că explozia a vizat civilii din fața spitalului militar Sardar Mohammad Dawood Khan din Kabul, Afganistan.

„19 cadavre și aproximativ 50 de persoane rănite au fost transportate la spitale din Kabul”, a declarat un oficial care a solicitat anonimatul, scrie .

Deflagrațiile reprezintă cele mai recente atacuri comise în săptămânile de la . Talibanii, de altfel, au ajuns la conducerea Afganistanului în august, în urma unei insurecții de două decenii împotriva guvernului afgan sprijinit de SUA.

Strădania grupului islamist pentru a aduce stabilitatea în Afganistan a fost marcată de o întreagă succesiune de atacuri sângeroase întreprinse de . Atentatul de marți nu a fost deocamdată revendicat de niciun grup terorist.

„Sunt în spital. Am auzit o explozie mare venind de la primul punct de control. Ni s-a spus să mergem în camere sigure. De asemenea, am auzit focuri de armă (…) încă mai pot auzi focuri de armă în interiorul clădirii spitalului. Cred că atacatorii merg din cameră în cameră… ca și prima dată când a fost atacat”, a declarat pentru AFP un medic de la spitalul Sardar Mohammad Daud Khan din capitala Afganistanului, Kabul.

Același spital mai fusese atacat în 2017, când indivizi periculoși înarmați și deghizați în personal medical au ucis cel puțin 30 de persoane.

UPDATE – Eyewitnesses say four explosions have occurred in less than an hour inside and around Sardar Mohammad Daoud Khan Hospital.

So far, 15 people have been killed & 34 injured, eyewitnesses said.

Video: Social Media

— Ariana News (@ArianaNews_)