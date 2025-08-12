News

Explozie puternică la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din SUA. O persoană a murit, iar alte zece au fost rănite. Video

Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite, în urma unei explozii puternice la o fabrică din SUA. Mai mulți oameni au fost prinși sub dărâmături
Codrina Menţel
12.08.2025 | 07:02
Explozie puternică la o fabrică din SUA. O persoană a murit, iar alte zece au fost rănite. Foto: X/ colaj Fanatik

O persoană a murit, două au fost date dispărute, iar zece au suferit răni în urma unei explozii puternice la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din SUA. Mai mulți oameni au fost prinși sub dărâmături.

Explozie puternică la o fabrică din SUA: o persoană a murit

Incidentul a avut loc la fabrica siderurgică Clairton Coke Works, ce aparține companiei US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania. Presa americană susține că momentan este vorba despre un singur mort.

Cu toate acestea, zece persoane au fost rănite, iar alte două au fost date dispărute. Echipele de salvatori de la fața locului au intervenit pentru a scoate victimele de sub dărâmături.

„În acest stadiu, oficialii pot confirma că a avut loc un deces în legătură cu acest incident”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei comitatului Allegheny, James Madalinsky, conform AFP, citat de news.ro.

Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri cu momentul exploziei. Imediat după bubuitură, un nor de fum gri s-a ridicat și a acoperit cerul. Locuitorii susțin că au simțit cum s-a cutremurat casa. În același timp, viceguvernatorul Pennsylvaniei îndeamnă localnicii să stea departe de zonă.

Cauza exploziei este încă neclară în acest moment. Astfel, autoritățile locale colaborează cu fabrica US Steel pentru a investiga cauza incidentului, conform CNN.

„Lucrăm îndeaproape cu autoritățile pentru a investiga cauza incidentului și vom oferi actualizări suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile”, a declarat David B. Burritt, președinte și director executiv al US Steel, potrivit sursei menționate.

În ce stare sunt victimele

Între timp, răniții au fost transportați la spital pentru mai multe îngrijiri medicale. Astfel, cinci dintre ei au fost externați. Cu toate acestea, două victime se află încă sub supravegherea medicilor, relatează CNN.

Fabrica este situată pe malul râului Monongahela și este cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din Statele Unite. Aceasta are aproximativ 1.300 de angajaţi.

