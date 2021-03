Explozie puternică la o rafinărie din Indonezia. Zeci de răniți și 1.000 de evacuați. Video

O explozie puternică a avut loc la o rafinărie din Indonezia la miezul nopții de duminică spre luni. Deflagrația, urmară de un incendiu, a fost raportată în provincia Java de Vest și a rănit circa 20 de oameni. Alți aproape 1000 de localnici au fost evacuați.

Din primele informații, incendiul a izbucnit la rafinăria Balongan, condusă de firma petrolieră de stat Pertamina, la ora locală 00:45, luni. Deocamdată, cauza incendiului rămâne neclară.

Imaginile publicate de posturile TV și videoclipurile apărute pe rețelele de socializare au arătat amploarea evenimentului. Flăcări imense și nori de fum s-au ridicat deasupra zonei.

O explozie masivă, urmată de un incendiu de proporții au fost consemnate, luni, la rafinăria de petrol din Balongan, operată de compania de stat din Indonezia, PT Pertamina, informează BBC.

”Deocamdată, cauza incendiului este necunoscută”, au transmis reprezentanții companiei Pertamina, care nu exclud ipoteza ca un fulger să fi lovit instalațiile. În momentele premergătoare izbucnirii incendiului, în zonă a fost raportată o furtună puternică.

”Pentru a preveni răspândirea incendiului, am declanșat operațiuni majore și depunem toate eforturile pentru a opri focul”, a declarat Nicke Widyawati, președintele directorului Pertamina, potrivit sursei citate.

A massive fire broke out following an explosion at one of the biggest oil refineries in Indonesia. Hundreds of residents have been evacuated.pic.twitter.com/4M7jNOl7pl

— DW Hotspot Asia (@dw_hotspotasia) March 29, 2021