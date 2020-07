Explozie puternică la Teheran. 19 oameni au murit și alți 6 au fost răniți. Video

O explozie puternică produsă în Capitala Iranului, Teheran, a lăsat în urma sa 19 morți și alți 6 răniți.

Tragedia s-a produs la o clinică medicală din nordul orașului cu o populație de peste 15 milioane de locuitori.

Din primele informații oficiale, cauza deflagrației ar fi o scurgere de gaze necontrolată din unitatea sanitară.

Un incendiu, urmat de o explozie puternică, s-au produs marți în Capitala Iranului, anunță Jalal Maleki, purtătorul de cuvânt al Direcției de Pompieri Teheran, la televiziunea de stat, citat de Reuters.

Într-un videoclip postat pe o reţea de socializare se pot vedea mai multe explozii în nordul Teheranului, iar o altă filmare arată cum pompierii foloseau o scară pentru a ajunge la acoperişul clădirii.

Clinica afectată de explozie, unde se efectuează intervenții chirurgicale ușoare și imagistică medicală, avea 25 de angajați în interior la momentul exploziei, a mai spus Maleki.

Explosion in Tehran

Complementary videos of the explosion in Tehran

The severe wave of the explosion … There is no information about the casualties yet#BREAKING#Iran#Tehran #TehranExplosion pic.twitter.com/CprSEAWXEE

— Iranian voice (@iranian_voice) June 30, 2020