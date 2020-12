Explozie puternică la un depozit din Marea Britanie. Autoritățile anunță mai multe victime

Joi, în jurul orei 11:22, a avut loc o explozie puternică la un depozit din Bristol, Marea Britanie, iar echipajele de pompieri ajunse la locul incidentului au raportat mai multe victime și persoane dispărute.

Serviciile de pompieri au transmis că au fost solicitate să intervină la Avonmouth, în sud-vestul Angliei, unde a avut loc o explozie de mari proporții.

Din primele informații, deflagrația a avut loc în apropiere de oraşul englez Bristol, la o stație de tratare a apei.

”Multiple victime” au fost raportate joi, 3 decembrie, în urma unei explozii la o uzină de tratare a apei din Avonmouth, lângă Bristol.

Poliția din Avon și Somerset a emis un comunicat în care anunță că ”un număr important de muncitori” se aflau în vârful unui siloz la centrul de reciclare a apei Wessex în momentul exploziei, conform DW.

Emergency services are at the scene of a large explosion in Avonmouth. The fire service has confirmed there have been casualties. More here: https://t.co/O4ZA3Z02pU pic.twitter.com/APpAIH2GKk

— ITV News West Country (@itvwestcountry) December 3, 2020

ADVERTISEMENT