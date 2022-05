Explozie puternică la un hotel din Cuba: cel puțin 8 morți, 30 de răniți și 13 dispăruți. Video

Hotelul de 5 stele Saratoga, unul dintre cele mai emblematice și luxoase din Havana, Capitala Cubei, a fost distrus în mare măsură de o explozie puternică.

Clădirea era în renovare şi închisă turiștilor, iar primele constatări indică o scurgere de gaz, a menționat, pe Twitter, biroul de presă al președenției.

De altfel, la locul tragediei a fost prezent și președintele Miguel Díaz-Canel. Acesta a deplâns cele întâmplate și și-a exprimat solidaritatea cu victimele, confirmând că ceea ce s-a întâmplat a fost un accident.

În urma , cel puţin 8 oameni au murit, circa 30 au fost răniţi şi 13 sunt daţi dispăruţi, informează , citând surse locale.

Niciun turist nu a fost cazat la Hotelul Saratoga, care dispune de 96 de camere, dat fiind faptul că structura era în curs de de renovare, a declarat guvernatorul Havana Reinaldo García Zapata pentru ziarul Partidului Comunist Granma.

