Explozie teribilă la o uzină din China! 34 de persoane rănite, 12 sunt date dispărute

Cauza exploziei rămâne necunoscută până în acest moment. Imaginile cu flăcările puternice și fumul gros după explozia de la periferia orașului Panjin circulă deja pe internet.

Conform AFP, în zonă au fost mobilizate forțe impresionante cu peste 330 de pompieri trimiși la datorie. Incendiul este acum controlat, însă autoritățile de mediu monitorizează calitatea aerului în această zonă.

Locuitorii din Panjin spun că au simțit șocul exploziei, însă daunele nu par să se fi extins în afara uzinei. Conform presei locale, accidentele industriale sunt dese în China și sunt de cele mai multe ori cauzate de nerespectarea regulilor de securitate.

În luna octombrie a anului trecut, a afectat o stradă din Shenyang. Trei oameni mureau în acel moment și zeci de persoane erau rănite.

Incidentul avea loc la primele ore ale dimineții în Shenyang, capitala provinciei Liaoning nord-estul Chinei, care se învecinează cu Coreea de Nord, potrivit agenției de presă China Nouă (Xinhua).

Televiziunea CCTV prezenta o înregistrare filmată de la bordul unui autoturism, care prezenta explozia puternică, urmată de împrăştierea de resturi şi un nor imens de fum cenuşiu.

La fața locului erau trimise atunci Mai multe clădiri de pe acea stradă, inclusiv un restaurant unde a avut loc explozia, au fost avariate serios.

Potrivit datelor oficiale din anchetă, explozia s-a produs “într-o clădire comercială şi rezidenţială”, lucru confirmat de autorităţile provinciale. În iunie 2022, explozia unei conducte de gaze într-o zonă rezidenţială ucidea 25 de persoane în provincia Hubei (centru).

