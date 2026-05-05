Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Prahova. De la ce a pornit focul. Un bărbat, transportat la spital

O explozie urmată de incendiu a avut loc în comuna Blejoi din județul Prahova, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție în urma unui apel făcut la 112, în cursul dimineții de marți, 5 mai 2026.

Explozie urmată de incendiu în Prahova. O fabrică a fost cuprinsă de flăcări. FANATIK a aflat cauza incidentului

Persoana care a făcut apelul a spus că este vorba despre un depozit cuprins de flăcări, însă, în realitate, incendiul s-a produs la un operator privat care fabrica ambalaje. FANATIK are detalii în exclusivitate despre nefericitul eveniment, o persoană (un bărbat de 56 de ani) fiind transportat la spital după ce a suferit arsuri la nivelul feței.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK din cadrul anchetei, operatorul economic fabrica o serie de ambalaje, iar în rezervoarele care au explodat era depozitat ulei. Explozia s-a produs, cel mai probabil, la un cuptor tehnologic în urma unor scăpări de gaze combustibile.

Un bărbat de 56 de ani a suferit arsuri la nivelul feței

Bărbatul care se afla în încăpere în momentul producerii incendiului a primit îngrijiri medicale și, în urma unei succinte evaluări, conștient fiind, a fost dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Ploiești, pentru tratarea arsurilor de la nivelul feței.

Pompierii au intervenit eficient, căci exista riscul de explozie și la al doilea rezervor, iar incendiul putea deveni și mai dramatic. Echipajele au reușit să stingă, în cele din urmă, focul, undeva în jurul orei 11:00. „O explozie urmată de incendiu a avut loc în urmă cu puțin timp într-un depozit din comuna Blejoi, în zona Decathlon. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție: patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, precum și încă o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) de la Detașamentul 2 Ploiești”, a transmis ISU Prahova imediat după apelul făcut la 112.

La un pas de o adevărată tragedie

poate fi extrem de periculos dacă nu se intervine la timp. În astfel de instalații, precum cea pe care o avea operatorul privat din Blejoi, uleiul nu este neapărat exploziv în sine, însă devine primejdios când e încălzit la temperaturi ridicate sau pulverizat sub formă de vapori. Dacă în apropiere există scăpări de gaze combustibile, se poate forma un amestec aer-gaz în limitele de explozie.

Din punct de vedere tehnic, riscul major apare mai ales atunci când se află între limita inferioară și limita superioară de explozie. Într-un interval scurt, o simplă scânteie poate arunca în aer totul. Anchetatorii urmează să verifice integritatea instalației de gaze (dacă există eventuale fisuri sau supape defecte), sistemele de ventilație din încăpere, condițiile în care funcționa cuptorul, sistemele de siguranță precum și dacă au fost respectate procedurile și normele de lucru.

Ce riscă operatorul dacă se descoperă nereguli grave

Dacă e constată că nu s-au respectat procedurile și normele de siguranță, operatorul economic poate suferi consecințe serioase, atât din punct de vedere juridic cât și financiar. Pot fi date sancțiuni contravenționale consistente, aplicate de autoritățile de control, pentru nerespectarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea incendiilor. Răspunderea poate fi și una penală dacă se constată abateri grave, având în vedere că în acest caz avem o persoană rănită. Pe lângă asta, operatorul riscă suspendarea activității până la remedierea neregulilor, pierderi semnificative.