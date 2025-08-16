News

Explozie urmată de un incendiu puternic, într-un bloc din Cernavodă. 20 de persoane, dintre care cinci copii, au fost evacuate

O explozie urmată de un incendiu a avut loc într-un apartament din Cernavodă. Au fost evacuate 20 de persoane, dintre care cinci copii
Codrina Menţel
16.08.2025 | 17:55
Explozie urmata de un incendiu puternic intrun bloc din Cernavoda 20 de persoane dintre care cinci copii au fost evacuate
Explozie puternică într-un bloc din Cernavodă. 20 de persoane, dintre care cinci copii, au fost evacuate. Foto: hepta.ro

A fost panică pe o stradă din Cernavodă, după ce a avut loc o explozie într-un apartament. Imediat, a izbuncit și un incendiu, astfel că au fost evacuate 20 de persoane, printre care și cinci copii. Proprietarul imobilului afectat a fost rănit.

Explozie într-un apartament din Cernavodă

S-a dat alarma pe strada Medgidia, după ce a avut loc o explozie într-un apartament dintr-un bloc de locuințe. La scurt timp, a izbuncit și un incendiu, astfel că pompierii s-au mobilizat.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Cernavodă cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autospecială pentru intervenție și salvare la incendii (AISI).

De asemenea, au fost mobilizate două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și un echipaj ATPVM de la Detașamentul Medgidia, au transmis reprezentanții ISU Constanța.

În urma incidentului s-au autoevacuat 20 de persoane, dintre care cinci copii. Proprietarul imobilului, un bărbat de aproximativ 60 de ani, a fost găsit conștient și cooperant. Totuși, el a fost preluat de un echipaj SAJ pentru îngrijiri medicale.

Trei adulți și un copil de 14 ani, în stare gravă, după o explozie

Un caz grav a avut loc în urmă cu doar trei zile, în Letea Veche, județul Bacău. Acolo a avut loc o explozie la o casă, ce a produs patru victime. Trei adulți și un copil de 14 ani au suferit arsuri.

Aceștia au fost transportați la spitalele de specialitate, cu ajutorul elicopterelor SMURD, ce aparțin Inspectoratului General de Aviație al MAI – de la Punctele de Operare Aeromedicale din Galați, Brașov, Constanța, Târgu Mureș și Caransebeș.

Ulterior, victimele au fost preluate cu Unități de Terapie Intensivă Mobilă, de la fiecare punct de aterizare al elicopterelor (atât în București, cât și Timișoara) și transportate la spital.

Copilul de 14 ani a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, un adult a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, iar ceilalți doi adulți la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din București, a anunțat IGSU.

