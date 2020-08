Explozii la Beirut! Imagini apocaliptice cu orașul distrus. Oameni plini de sânge pe străzi, clădirile au fost afectate la 10 kilometri depărtare

O explozie nemaivăzută, comparată de unii internauți cu o explozie nucleară, din cauza norului tipic ciupercă al detonării, a distrus o bucată din orașul Beirut.

Guvernatorul Beirutului, Marwan Abboud, a precizat că „amploarea pagubelor e enormă”, orașul fiind devastat.

Conform presei libaneze, guvernatorul a pierdut legătura cu unii dintre pompierii care au intrat în portul unde s-a produs explozia.

Potrivit datelor oficiale, explozia principală a fost urmată de o explozie mai mică, fiind spulberate zeci de clădiri. Numărul răniților și morților pare a fi de ordinul sutelor, însă libanezii încearcă acum să se adune și să afle ce s-a întâmplat.

Imaginile video sunt absolut dramatice și surprind scene parcă desprinse dintr-un film de război, cu toate că nu se știe momentan dacă în spatele exploziei s-ar afla o mână criminală.

Publicațiile libaneze au difuzat imagini cu persoane prinse sub dărâmături, spitalul Hotel Dieu primind deja peste 500 de răniți în urma exploziei.

Pagubele au fost însemnate pe o rază de 10 kilometri, existând imagini cu mașini care au fost răsturnate de suflul exploziei.

The Lebanese are denying the Israelis are behind this, because then they’d have to answer to it. The Israel bombings in Syria and Iran are not a coincidence. That is my analysis, but stick your heads in the sand if you prefer. Those were some fireworks right? #BeirutBlast pic.twitter.com/GO6XZswvIY

— Syrian Girl (@Partisangirl) August 4, 2020

