Extaz în Bănie, revoltă în tabăra campioanei! Reacții incendiare ale fanilor după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „Nu știm să legăm două pase!”

Victoria Universității Craiova în fața lui FCSB nu a consolidat doar prima poziție a oltenilor după etapa a 27-a, ci a creat și o prăpastie emoțională între cele două galerii. Dacă la finalul meciului în Bănie s-a vorbit despre titlu, „magie“ și o seară de neuitat, în tabăra roș-albastră tonul a fost unul dur: dezamăgire, ironii și temeri tot mai mari legate de accederea în play-off.

Craiova visează cu ochii deschiși la titlu

Atmosfera din jurul Universității Craiova după ultimul succes este una incandescentă. Suporterii Științei au trăit meciul cu FCSB ca pe o confirmare că echipa are forța de a merge până la capăt în acest sezon. După 27 de etape, Craiova nu doar că este lider, dar începe să arate, în ochii propriilor fani, ca o „potențială campioană”. Iar mesajul „Cine e pe primul loc? Știința e!” a devenit refrenul serii.

„Am venit de la Deva să văd o victorie magnifică… atmosferă senzațională”, a scris un fan, în timp ce altul a transmis direct mesajul care se repetă obsesiv în Bănie: „E anul nostru!”.

Entuziasmul în rândul suporterilor „alb-albaștri“ a explodat imediat după fluierul final: „Excepțional, magistral ați jucat! De la fundași până la atacanți”, „Asta-i pofta ce-am poftit! Jos pălăria în fața voastră” sau „O partidă câștigată cu sufletul” sunt doar câteva dintre reacțiile care au inundat rețelele sociale.

Un suporter a mers chiar mai departe și a legat victoria de un moment personal: „Tocmai ce mi-am sărbătorit ziua de naștere. A fost unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care mi le-aș fi dorit”.

FCSB, criticată dur de propriii suporteri după eșecul din Bănie

Dacă în Bănie s-a cântat, în tabăra FCSB s-a apăsat pe „butonul crizei“. Eșecul de la Craiova a complicat serios calculele pentru play-off, iar suporterii nu au menajat deloc echipa.

„Ne merităm soarta. Arătăm rău”, a fost unul dintre primele verdicte. Alții au mers și mai departe: „Nu ai cum să emiți pretenții cu jucători de duzină” sau „Cu jocul ăsta nu mai vorbim de play-off”.

Frustrarea a fost vizibilă și în ironiile lansate pe pagina oficială de Facebook a clubului: „Parcă ar fi sponsorizați de Circul Globus, că prea fac figurație”, a scris un fan, în timp ce altul a recunoscut superioritatea adversarului: „Craiova ne-a dat clasă. Joacă și cu călcâiul. La noi pauză”.

Cel mai dur mesaj sintetizează starea de spirit din rândul roș-albaștrilor: „Anul acesta este anul Craiovei. FCSB a pierdut calificarea în play-off”.

Gigi Becali, fair-play după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

la scurt timp după încheierea partidei din Bănie. Patronul campioanei României a recunoscut că adversarii au fost mai buni și astfel au meritat pe deplin victoria.

În plus, omul de afaceri a opinat că echipa antrenată de Filipe Coelho este în acest moment cea mai puternică din SuperLiga, astfel încât, în viziunea sa, ea este principala favorită la câștigarea campionatului în acest sezon.

„Sunt mai puternici, mai valoroși decât noi. Puteai să iei un punct. Dar s-a văzut de la început că sunt mai puternici și mai valoroși decât noi. Ei făceau posesie, noi jucam minge lungă. Dacă nu e Tănase, nu ai cum să câștigi meciuri. Olaru ăsta e, el aleargă. Sunt mai valoroși decât noi și cu asta basta.

(…) Campionatul nu mai poți la 7 puncte distanță. Acum ne-am resemnat, ce o fi, o fi. E greu să te bați cu Craiova, e prea puternică echipă, cea mai puternică, de departe”, a spus Gigi Becali în direct la la finalul meciului din Bănie.

Cum arată clasamentul din SuperLiga după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

În urma acestei victorii, . Pe locul 2 se află în acest moment Dinamo, la egalitate cu Rapid, dar „câinii” au și un meci mai puțin disputat față de cele două competitoare.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul 10 în SuperLiga, cu 40 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați și la două puncte în spatele celor de la FC Botoșani, formația de pe poziția a șasea în acest moment, ultima care asigură accederea în play-off la finalul sezonului regulat.