„Extraordinar!”. Dennis Man, luat prin surprindere chiar pe teren după „dubla” din PSV – Napoli 6-2! Ce notă a primit românul

Dennis Man a marcat o dublă și a primit recompensa chiar pe teren după partida pe care PSV a câștigat-o categoric, 6-2, cu Napoli, în grupa principală de Champions League.
Mihai Alecu
22.10.2025 | 10:00
Extraordinar Dennis Man luat prin surprindere chiar pe teren dupa dubla din PSV Napoli 62 Ce nota a primit romanul
Ce notă a luat Dennis Man după prestația de vis și cele două goluri din PSV - Napoli 6-2. Foto: colaj Fanatik.
Internaționalul român confirmă forma bună pe care a arătat-o și la națională, iar acum a bifat primele sale goluri în cea mai importantă competiție la nivel de cluburi.

Cum a reacționat Dennis Man după ce a fost declarat omul meciului la partida dintre PSV și Napoli

Atacantul primește încredere din partea lui Peter Bosz și o răsplătește din ce în ce mai des cu contribuții decisive, goluri sau pase de gol. În confruntarea cu Napoli, din Champions League, românul a înscris de două ori, iar a doua reușită a fost una care a impresionat pe toată lumea, după ce șutul său de la marginea careului l-a lăsat fără replică pe portarul grupării italiene.

Datorită acestei prestații, jucătorul crescut de UTA a fost numit omul meciului și a oferit o reacție genială, pe gazon, imediat după ce a primit trofeul: „Extraordinar. E primul astfel de trofeu. Sunt foarte bucuros pentru victorie, hai să continuăm tot așa. (n.r. care gol a fost mai frumos?) Al doilea, desigur”, a spus Dennis Man.

Ce notă a primit Dennis Man după ce a fost declarat omul meciului în PSV – Napoli

Dennis Man a primit nota 8,5 din partea celor de la SofaScore pentru evoluția din meciul cu Napoli. Românul a reușit astfel să eclipseze vedetele de la formația italiană, Kevin De Bruyne (nota 6,7), Matteo Politano (nota 6,3) sau Scott McTominay (nota 8,3). Al doilea cel mai bun fotbalist al celor de la PSV a fost Saibari, marocanul care a primit nota 8 pentru evoluția pe care a avut-o în confruntarea de Champions League.

Cele două goluri reușite de Dennis Man l-au adus pe acesta la borna de 3 goluri și 2 pase decisive pentru formația olandeză, în toate competițiile, în acest sezon. PSV are acum în grupa principală din Champions League, datorită victoriei, 4 puncte, și poate visa în continuare în faza eliminatorie a competiției.

