Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar pentru românii din Regat: „Aș face o paralelă cu ce se întâmplă în România”

ADVERTISEMENT

Este cutremur politic în Marea Britanie după alegerile locale care au zguduit din temelii Partidul Laburist al premierului Keir Starmer. Marele câștigător al scrutinului, Reform UK, formațiunea de extremă dreapta condusă de Nigel Farage, a luat voturi semnificative, iar acest succes produce deja îngrijorări printre politologi.

Ce semnificație are victoria lui Nigel Farage la alegerile locale din Marea Britanie

Primele rezultate centralizate arată un avans categoric pentru Reform UK, partid care a trecut de pragul de 430 de mandate de consilieri locali în Anglia, în timp ce laburiștii lui Starmer sunt în urmă, cu 255 de mandate. Testul electoral care s-a dat joi, 8 mai, este unul extrem de important pentru guvernul laburist, la doi ani de la victoria care l-a adus pe Starmer la putere.

ADVERTISEMENT

Succesul lui Farage nu a venit întâmplător. În fostele bastioane laburiste din nordul Angliei și din Midlands, oamenii au votat masiv pentru discursul radical anti-sistem și antiimigrație. În plus, partidul a obținut rezultate importante inclusiv în Scoția și Țara Galilor, semn că valul de nemulțumire nu mai poate fi ascuns după deget.

Doctor în științe politice face analiza rezultatelor de la scrutinul din UK

Doctorul în științe politice Cătălin-Gabriel Done explică, într-o analiză exclusivă făcută pentru FANATIK, că Marea Britanie traversează o ruptură profundă între guvern și populație. „Vedem o fractură între politica de la nivel local și cea de la nivel central. Viața de zi cu zi a britanicului de rând nu mai corespunde cu viziunea guvernului central. În momentul de față, guvernul laburist încearcă să se apropie iar de Uniunea Europeană, vrea să semneze mai multe acorduri cu Comisia Europeană, care să permită într-un fel sau altul accelerarea procesului de ‘reintegrare europeană’”, explică analistul de politică externă, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte, britanicul de rând pare să voteze tot mai mult cu portofelul, descărcându-și la urne frustrările acumulate în ultimii ani. Brexitul, pandemia, apoi războiul din Ucraina au produs o explozie a costurilor de trai, iar presiunea economică a devenit uriașă pentru clasa de mijloc și pentru muncitorii britanici. „Vedem că viața britanicului de rând s-a schimbat dramatic atât după Brexit cât și după izbucnirea războiului din Ucraina. Vorbim de o creștere a presiunii economice și sociale pe pătura de jos și de mijloc. Practic, există în momentul de față o suprapunere a celor două pături și un ecartament uriaș între cele două și pătura bogaților”, afirmă Cătălin-Gabriel Done.

ADVERTISEMENT

De ce a avut succes Nigel Farage

În contextul acesta, mesajul lui Nigel Farage a prins perfect. Liderul Reform UK s-a poziționat ca un politician care vorbește despre facturi, imigrație și dificultățile oamenilor obișnuiți, nu despre marile strategii geopolitice. „Sigur că Farage vine cu un discurs îndreptat spre cetățean, spre nevoile de rând. Atunci când factura la gaz te afectează la buzunar pe nimeni nu mai interesează macroeconomia sau ce a dus la aceste creșteri ale costului vieții. Când vii să propui să elimini orice fel de sprijin social și economic pentru migranți sau pentru cei care nu sunt descendenți din familiile britanice istorice sigur că avem un astfel de rezultat care nu mai șochează pe absolut nimeni”, spune expertul.

ADVERTISEMENT

De altfel, tema imigrației a fost una din cele mai puternice teme de campanie. În ultimii ani, peste 200.000 de migranți clandestini au traversat Canalul Mânecii pentru a ajunge în Marea Britanie, iar acest subiect a devenit o sursă majoră de tensiune socială. Violențele comise de unii dintre imigranți au produs, de asemenea, revoltă în ultimii ani, existând multe cartiere din orașele britanice în care și forțele de ordine întâmpină probleme din cauza ratei crescute a infracționalității.

Analistul Cătălin-Gabriel Done: „Este rezultatul unei lupte abandonate de partidele tradiționale”

Pentru foarte mulți alegători britanici, partidele tradiționale au început să pară complet rupte de realitate. Conservatorii au fost penalizați după anii de guvernare, iar laburiștii nu au reușit să producă rapid schimbările promise. „Era previzibil că la nivel local partidului lui Farage va câștiga. Bazinul lui electoral este foarte dens și cuprinde un spectru social extrem de complex, de la intelectuali până la muncitori și țărani. Este rezultatul unei lupte abandonate de partidele tradiționale, de conservatori și laburiști. S-a considerat că sistemul bipartidic va funcționa pentru mult timp”, explică Done, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Practic, Reform UK încearcă acum să se transforme dintr-un partid de protest într-o forță politică dominantă, iar rezultatul localelor ar putea schimba inclusiv direcția guvernului britanic. „Vedem că interesele cetățeanului de rând s-au suprapus și au format un mozaic pe care Farage a reușit să îl instrumentalizeze astfel încât să îi asigure la nivel local, pentru moment, o majoritate confortabilă care va determina într-un viitor apropiat inclusiv schimbarea politicilor guvernului central britanic”, avertizează analistul.

Paralela cu ce se întâmplă în România

Comparația cu AUR apare inevitabil. Atât partidul lui George Simion, cât și Reform UK folosesc teme suveraniste, anti-establishment și antiimigrație. Totuși, specialistul spune că Nigel Farage merge chiar mai departe decât formațiunea românească.

„Aș face o paralelă cu ce se întâmplă în România, pentru că vedem partidul AUR care se aseamănă în discurs cu Farage și programul său politic, deși l-aș cataloga pe Farage mult mai la extrema dreaptă decât AUR”, afirmă Cătălin-Gabriel Done.

Se produce o revoluție în politica britanică?

Pentru românii din Regatul Unit, rezultatul alegerilor ridică însă semne serioase de întrebare. Comunitatea românească este una dintre cele mai mari comunități est-europene din Marea Britanie și a fost afectată încă din primele zile după Brexit. „Este o revoluție care pornește de jos în sus și nu de sus în jos așa cum ne-a obișnuit Partidul Laburist. Pe statul român ar fi trebuit să îl îngrijoreze soarta românilor imediat după seara anunțului că Brexitul a trecut.

A doua zi după Brexit, guvernul conservator a impus o serie de măsuri care a afectat grav comunitățile de români. Au fost tot felul de condiționalități pentru ca aceștia să nu fie expulzați de pe teritoriul Marii Britanii. Au continuat aceste politici și sub laburiști”, explică doctorul în științe politice, în continuare, pentru FANATIK.

Și cetățenii români din Marea Britanie sunt atrași de discursul lui Farage

În ultimii ani, românii au fost obligați să se adapteze la noi reguli de rezidență, la verificări mai stricte și la o atmosferă socială care, în anumite zone, a devenit tot mai ostilă imigrației. Cu toate acestea, comunitatea românească rămâne esențială pentru economia britanică, mai ales în domenii precum construcțiile, transporturile, agricultura, sănătatea sau serviciile.

„Să nu uităm că această comunitate românească reprezintă un motor extrem de important pentru economia și societatea britanică”, subliniază Done. Paradoxal însă, există indicii că inclusiv o parte dintre românii cu drept de vot din ar fi susținut partidul lui Nigel Farage. „Să știți că interesant e modul în care cetățenii români cu drept de vot au votat. Impresia mea e că inclusiv aceștia au votat cu partidul lui Farage. Sigur, aici ar trebui făcută o cercetare sociologică profundă”, spune specialistul.

Starmer nu demisionează deși a pierdut lamentabil după doi ani de guvernare

Fenomenul nu este neapărat surprinzător. Mulți români stabiliți de ani buni în Regatul Unit au ajuns să adopte o parte dintre temele societății britanice, inclusiv nemulțumirile legate de imigrație sau de presiunea economică. În plus, există o categorie importantă de români care consideră că noile valuri de migranți afectează piața muncii și nivelul salariilor. „Nu cred că poate veni, oricum, ceva bun din rezultatul acestor alegeri pentru cetățeanul român de rând”, concluzionează Cătălin-Gabriel Done.

Deocamdată, a exclus varianta demisiei și a transmis că își asumă rezultatul slab pe care l-a obținut partidul său la alegeri. „Am pierdut reprezentanți laburiști în întreaga țară. Îmi asum responsabilitatea. Atunci când alegătorii trimit un astfel de mesaj, trebuie să reflectăm și trebuie să răspundem. Însă zile grele ca aceasta nu îmi slăbesc hotărârea de a produce schimbarea pe care am promis-o la alegerile generale. Din contră, îmi întăresc această hotărâre. Nu am de gând să renunț”, a declarat liderul britanic după ce au început să sosească rezultatele.