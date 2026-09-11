Sport

Cine este, de fapt, prezentatoarea Champions League cu peste 250.000 de urmăritori. Eysan Aksoy i-a cucerit pe toți

Ea este moderatoarea Champions League cu un număr mare de fani, dar care ascunde un adevăr știut de puțini oameni. Despre ce este vorba, în realitate.
Alexa Serdan
11.09.2026 | 08:30
Cine este de fapt prezentatoarea Champions League cu peste 250000 de urmaritori Eysan Aksoy ia cucerit pe toti
Cine este, în realitate, Eysan Aksoy. Sursa foto: Instagram.com
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Are peste 250.000 de urmăritori pe social media și a devenit foarte populară în rândul prezentatoarelor din întreaga lume. Eysan Aksoy este vedeta care i-a cucerit pe toți, însă ascunde un aspect pe care foarte mulți par să-l ignore.

Realitatea din spatele imaginii formate de Eysan Aksoy

Champions League este una dintre cele mai importante competiții din lumea fotbalului. Se desfășoară în perioada 7 iulie 2026 – 5 iunie 2027 și este primul eveniment inter-cluburi europeane ca valoare, peste UEFA Europa League. Organizarea este făcută de către UEFA, turneul având drept obiectiv un trofeu extrem de prestigios.

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Lupta pentru premiul cel mare nu se dă doar pe teren, ci și în afara acestuia. Prezentatoarele de știri sportive sunt printre cele mai populare. Una dintre ele s-a remarcat instant în rândul utilizatorilor de pe Instagram, unde are peste 250.000 de urmăritori. Eysan Aksoy este o tânără superbă, cu părul șaten și foarte atrăgătoare.

Zâmbetul ei este unul irezistibil, în timp ce gropițele din obraz o fac să primească aprecieri în mod constant. I-a cucerit pe toți cu formele sale de invidiat și cu ținutele pe care le poartă pe platoul de filmare. Jurnalista are numai cuvinte de laudă de la fani, contul administrat de o persoană din Turcia spunând cine este, de fapt.

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Realitatea este că Eysan Aksoy nu există în viața de zi cu zi, ci este un influencer creat prin Inteligență Artificială. Cu toate acestea, mulți nu au luat în calcul acest detaliu și i-au lăsat numeroase mesaje. Printre cele mai comune sunt cele care fac trimitere la aspectul fizic, la trăsăturile cu care se presupune că a fost înzestrată.

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„Ești frumoasă ca un înger”, „Ești regina fotbalului” sau „Ești cea mai frumoasă prezentatoare din lume”, sunt o mică parte dintre comentarii. Altcineva a scris: „Ești magnifică”, în timp ce alt internaut a dus totul și mai departe. „Mă uit la televizor doar pentru tine (n.r. nu a apărut niciodată la TV)”, a notat acesta.

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Echipa de fotbal cu care ține Eysan Aksoy

Eysan Aksoy a fost promovată drept o tânără din Istanbul care are mai multe pasiuni. Printre hobby-urile sale se numără moda și stilul de viață sănătos. Fotbalul este pe primul plan, dovadă că a apărut în numeroase fotografii purtând tricouri ale unor echipe de fotbal. A îmbrăcat echipamentele celor 4 cluburi turcești.

Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonspor sunt formațiile pe care prezentatoarea AI le-a evidențiat. Acest lucru demonstrează încă o dată că jurnalista nu este o persoană reală, aspect care a fost trecut cu vederea de mulți. Puțini au fost cei care au citit informațiile din biografia contului de socializare de pe Instagram.

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„Tocmai am aflat adevărul dureros: nu exiști!”, a scris un suporter, în mediul online. În altă ordine de idei, vedeta are și un site-ul oficial unde este descrisă explicit drept „AI influencer” și „digital personality”. Eysan Aksoy are pagini deschise atât pe Instagram, cât și pe TikTok, YouTube și rețeaua X. Popularitatea ei a crescut enorm în ultima vreme.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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