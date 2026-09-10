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Iată cum arată în momentul de față fostul atacant de la Napoli, după consumul de substanțe interzise. A mărturisit că vrea să-și schimbe viața, o perioadă destul de lungă negând că are probleme care nu-i dau deloc pace.

Fostul star al lui Napoli, momente greu de privit

Ezequiel Lavezzi (41 ani), fost jucător al celor de la Napoli, PSG și San Lorenzo, a apărut în lumina reflectoarelor și i-a îngrijorat pe toți. Fostul mijlocaș lateral, care pe plan internațional are 51 de prezențe în naționala Argentinei, a susținut un interviu în care a vorbit deschis despre necazurile cu care se confruntă.

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După ce s-a retras din activitatea competițională . Din păcate, a avut și alte probleme de ordin medical care îl urmăresc și în prezent. A trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, lupta cu dependența de substanțe interzise fiind una complicată. S-a internat de mai multe ori în clinici de recuperare.

Consumul de alcool a fost o altă adicție care nu i-a dat pace. În plus, a recunoscut că are inclusiv probleme de sănătate mintală, dar se află sub tratament. În prezent, a fost surprins în timp ce tremură necontrolat în cadrul unei emisiuni. Se presupune că această stare este cauză de fostele sale dependențe. Alții cred că are legătură cu tratamentul psihiatric pe care îl urmează.

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„Am căutat tratament de dragul băiatului meu. Nu mai puteam continua așa. Mi-am spus că nu îi pot distruge viața. A trebuit să trec prin multe lucruri. Astăzi continui să iau tratament, dar am trecut prin multe”, a povestit , în podcastul „Soñé que volaba”.

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PREOCUPACIÓN POR EL POCHO LAVEZZI Durante el homenaje que le realizó el Napoli, un detalle de su estado reavivó el interés por su salud.

— Vía País (@ViaBsAscomar)

Diagnosticul primit de la medici

„M-au convins că așa trebuie și m-au internat într-o clinică, alături de oameni pe care nu îi știam. Am înțeles că am făcut greșeli la viața mea și mi-am spus că nu mai vreau să trăiesc așa. Trăiam cu anxietate. Din fericire, familia mea și niște oameni grozavi care au fost de partea mea m-au ajutat să iau decizii ca să îmi repar viața”, a mai spus Ezequiel Lavezzi.

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Fostul fotbalist a pus ghetele în cuie în anul 2020, după ce prietena de la acea vreme nu l-a mai lăsat să joace fotbal. Adicțiile i s-au agravat după ieșirea din sport, ulterior fiind diagonsticat cu hipomanie, o formă mai ușoară de manie. Această boală este descrisă printr-o stare de dispoziție exagerat de bună și energie crescută.

Studiile de specialitate mai arată că cei care au această afecțiune simt o nevoie redusă de somn. De asemenea, au o predispunere la decizii impulsive, precum și la automutilare. Acest lucru a fost observat în 2023 când fostul mijlocaș lateral a ajuns pe mâinile doctorilor din Uruguay, cu o tăietură adâncă în abdomen.

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La momentul respectiv, apropiații au încercat să ascundă adevărul. Familia a declarat că Ezequiel Lavezzi s-a accidentat după ce a căzut de pe o scară în timp se schimba un bec. În schimb, autoritățile au venit cu altă variantă, după ce au găsit băuturi alcoolice și droguri la fața locului. Astfel, publicul a înclinat să creadă varianta automutilării pe fondul consumului de droguri.