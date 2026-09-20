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Descoperă cine este sportiva celebră care o apreciază pe Sydney Sweeney. Declarația care va uimi pe toată lumea în ceea ce privește reclama controversată în care apare frumoasa vedetă, actriță în producția Euphoria.

Sydney Sweeney, mesaj de încurajare de la o sportivă

E protagonista unui , dar nu duce lipsă de critici. Sydney Sweeney (29 ani) are numeroși contestatari după reclama controversată la o casă de pariuri sportive. Cu toate acestea, este susținută în presa din Marea Britanie, unde a avut parte de un articol complex.

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A avut parte de remarci pozitive după ce a explicat care . Frumoasa blondină și-a asumat rolul, subliniind că nu este genul de persoană care să facă ce-i cere managerul. Astfel, artista s-a implicat activ în realizarea spotului publicitar pentru care a fost pusă acum la zid.

Din fericire, există și sportivi de performanță care sunt de partea sa. Jucătoarea americană de baschet Sophie Cunningham a reacționat la o săptămână după lansarea clipului. Aceasta a aplaudat decizia actriței, punctând faptul că reclama nu are rolul să descurajeze femeile care vor să-și facă un nume în diferite domenii de activitate.

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„De ce sunt fetele supărate? Asta face ea, la propriu. De ce se supără cineva? Este o reclamă la pariuri: bărbați, sport, femei goale. Evident că va atrage atenția. Dacă sunt de acord cu asta? Din punct de vedere moral, mi se pare puțin ciudat, dar fiecare cu alegerile lui”, a declarat sportiva despre Sydney Sweeney, conform .

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”Le arată tinerelor ce înseamnă să fii sportivă”

„Fă-ți treaba, soro! Pot înțelege că, la prima vedere, o astfel de reclamă ar putea descuraja femeile, pentru că ne gândim: «am muncit atât de mult pentru a obține puțin respect». Dar dacă te gândești mai bine, îți spui: «la naiba, las-o pe fată să-și facă treaba.

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Asta nu are nicio legătură cu noi». La sfârșitul zilei, mă bucur foarte mult să văd toate aceste fete puternice, care le arată tinerelor ce înseamnă să fii sportivă. Nu cred că reclama a vizat femeile din sport”, a completat jucătoarea profesionistă de baschet, mai arată sursa citată anterior.

De aceeași părere a fost și jucătoarea de volei Kayla Simmons (30 ani). Sportiva din Statele Unite ale Americii nu s-a alăturat trendului care o critică pe Sydney Sweeney despre care spune că și-a acceptat aspectul fizic și că își folosește corpul așa cum dorește. Astfel, spune că susținerea femeilor din sport se face cu totul diferit, prin cumpărarea de bilete sau prin mersul la meciuri.

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În altă ordine de idei, blondina a răspuns criticilor din mediul online privind cariera, imaginea publică și viața sa personală. În timpul unei sesiuni live de pe Instagram, actrița a abordat mai multe subiecte. A vorbit despre importanța de a rămâne concentrată pe obiectivele profesionale, în ciuda criticilor din mediul online.

Declarațiile sale au generat și de această dată reacții pe rețelele de socializare. Fanii superbei actrițe au discutat despre echilibrul dintre cariera unei vedete, alegerile personale și relații. Sydney Sweeney a părut destul de tristă pentru situația în care se află în prezent, în ciuda faptului că decizia i-a aparținut în totalitate.