Fabio Capello a numit principala problemă a lui Cristi Chivu la Inter înainte de derby-ul contra lui Juventus: „Trebuie să înțeleagă”

După 5-0 cu Torino și 1-2 cu Udinese în primele două runde din Serie A, Interul lui Cristi Chivu va avea un test extrem de dificil în etapa a treia: „Derby d’Italia” la Torino contra lui Juventus. Fabio Capello, tehnician care l-a antrenat pe Chivu la AS Roma, a vorbit despre această partidă.

Fabio Capello a numit principala problemă a lui Cristi Chivu la Inter

Fabio Capello e de părere că fostul său elev, Cristi Chivu, nu poate să își impună cu adevărat stilul de joc la Inter, deoarece jucătorii sunt încă afectați de . Legendarul tehnician a analizat partida pe care Inter o va disputa pe terenul lui Juventus, sâmbătă, de la ora 19:00.

„Va fi un meci care va dezvălui multe despre ‘nerazzurri’. Chivu are idei excelente, dar nu vrea să predice în deșert (n.r. să vorbească fără ca mesajul să ajungă la jucători). Problema la echipa sa este faptul că trebuie să înțeleagă dacă unii dintre jucători au trecut peste înfrângerea din finala Champions League contra lui PSG.

Vor juca împotriva unei echipe ambițioase, care are un drum clar, dar este încă ‘în construcție’ ”, a declarat Fabio Capello pentru . Dacă Inter are doar 3 puncte după primele două runde din Serie A, Juventus are un start perfect până acum, cu două victorii fără gol primit: 2-0 cu Parma și 1-0 cu Genoa.

Debutează noul transfer al lui Inter în meciul cu Juventus?

Spre finalul perioadei de transferuri, , care l-a înlocuit, practic, pe Benjamin Pavard, plecat la Olympique Marseille. Elvețianul nu a evoluat în acest sezon pentru echipa de club, dar a fost integralist în cele două meciuri jucate recent de echipa sa națională, 4-0 cu Kosovo, duel în care a și înscris un gol, și 3-0 cu Slovenia.

Conform , Manuel Akanji ar putea fi titularizat de Cristi Chivu încă de la primul său meci după sosirea la Inter. Contra lui Torino, tehnicianul român a mizat în defensivă pe Benjamin Pavard, Francesco Acerbi și Alessandro Bastoni, iar împotriva lui Udinese locul francezului în primul 11 a fost luat de Yann Bisseck.