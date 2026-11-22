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Cristi Chivu are parte de un test important în , iar Fabio Capello i-a transmis un avertisment înaintea duelului cu Atalanta. Fostul mare antrenor italian consideră că Inter nu va avea o misiune ușoară la Bergamo și atrage atenția asupra unui aspect care poate face diferența: ritmul de joc al echipei pregătite de tehnicianul român. Partida este programată în această seară, de la ora 21:45, iar „nerazzurrii” are nevoie de un rezultat bun pentru a ține pasul cu Lazio și AS Roma, formațiile care ocupă primele două poziții în clasament.

Fabio Capello, avertisment pentru Cristi Chivu înainte de Atalanta – Inter!

Fabio Capello nu se lasă păcălit de forma mai puțin convingătoare a Atalantei din ultima perioadă. Deși echipa din Bergamo traversează un moment dificil, fostul tehnician avertizează că atmosfera și dificultatea unui meci disputat pe terenul „Zeiței” pot schimba datele problemei.

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„Atalanta nu trece printr-o perioadă bună, dar să câștigi la Bergamo nu e niciodată o plimbare în parc. Mă aștept la o echipă a lui Sarri care poate lupta la 110% din capacitatea sa”, a declarat Capello, potrivit Gazzetta dello Sport. Astfel, mesajul pentru Chivu este unul extrem de clar: Inter trebuie să trateze partida cu maximă seriozitate, indiferent de poziția ocupată de adversară în clasament.

Ce trebuie să facă Inter pentru a câștiga la Bergamo! Condiția pusă de Capello

Capello consideră că Inter are toate argumentele pentru a obține victoria, însă prestația echipei trebuie să fie la nivelul celei din confruntarea cu Como, câștigată cu 2-0. Fostul antrenor a indicat în mod special viteza de joc drept un element esențial.

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„Dacă repetă performanța care i-a adus victoria împotriva lui Como, nu va avea probleme. Dacă, totuși, se dovedește a fi aceeași echipă lentă ca acum câteva meciuri, atunci atenție…”, a avertizat italianul.

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Cu alte cuvinte, nu trebuie să-i permită echipei sale să intre în meci într-un ritm scăzut, care să le ofere gazdelor șansa de a controla jocul. Inter are nevoie de intensitate și de o prestație apropiată de cea care i-a adus succesul în fața lui Como.

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Chivu, obligat să câștige pentru a ține pasul cu Lazio și Roma!

Înaintea duelului de duminică, Inter ocupă locul al treilea în Serie A, cu 28 de puncte după 11 partide. Lazio este lider, cu 32 de puncte, în timp ce AS Roma se află pe poziția secundă, la borna cu numărul 30. Ambele echipe din capitală au jucat deja în această rundă și au obținut victorii clare: 3-0 cu Lecce, respectiv 5-1 cu Parma.

De partea cealaltă, Atalanta se află pe locul 12, cu 14 puncte. Chiar și așa, istoricul confruntărilor directe arată că Inter a avut un avantaj important: din cele 130 de meciuri disputate în Serie A, formația milaneză a câștigat 71, Atalanta s-a impus de 24 de ori, iar 35 de întâlniri s-au încheiat la egalitate.