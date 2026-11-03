Fabio Capello nu s-a putut abține! Încă o „înțepătură” pentru Cristi Chivu, după ce abia îl lăudase. Replica românului, în direct

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(46 de ani), după Feyenoord – Inter 0-3 în Champions League, dar în cele din urmă tot a aruncat și o „săgeată” în direcția antrenorului român. Mai exact, fostul mare tehnician italian, în prezent analist TV, i-a transmis lui Chivu că astfel de prestații ale echipei sale nu ar trebui să fie o întâmplare, ci o obișnuință.

Ce i-a spus Fabio Capello lui Cristi Chivu imediat după Feyenoord – Inter 0-3 și cum a răspuns antrenorul român

Acest mesaj a venit în contextul în care Capello a spus și că nu a mai văzut de destul de mult timp precum marți seară la Rotterdam. „Am văzut un Inter cum nu am văzut de mult, 90 de minute și un rezultat clar, cu gol din start. Nu trebuie să fie o întâmplare, ci o continuitate”, a spus italianul în direct la Sky Sport, în timp ce Chivu era flash-interviul de la finalul partidei.

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Astfel, răspunsul antrenorului român a venit imediat: „Continuitatea aduce încredere. Asta încercăm acum, a fost un meci de responsabilitate și ce vrem să construim trebuie să pornească de aici. Fotbalul te duce pe străzi ciudate, dar trebuie să reacționezi și să te îndrepți pe strada corectă”.

Cristi Chivu a recunoscut din nou că a făcut anumite greșeli în „Derby della Madonnina”

Anterior dialogului cu Fabio Capello, antrenorul român apucase să spună la flash-interviu că, prin această victorie de la Rotterdam, s-a dovedit într-o anumită măsură că la derby-ul pierdut cu Milan sâmbătă seară au existat niște greșeli, inclusiv din partea lui: „Am înțeles și am trimis pe teren ce trebuie. Asta nu înseamnă că până acum nu știam ce trebuie, dar astăzi a ieșit bine și am arătat toate valorile noastre pe un teren dificil.

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Avem mereu o confruntare între ce e bine și ce nu, să dăm mereu pe teren ce trebuie. Uneori reușim, alteori nu. Acesta este răspunsul lui grup. Inter, clubul, noi suntem responsabili de valorile pe care le avem din istorie și trebuie să ducem Inter spre zone înalte”.