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. Elevii lui Cristi Chivu au relansat lupta pentru calificarea directă în optimile celei mai importante competiții continentale, însă nu au scăpat de critici.

Interul lui Chivu, criticat dur după victoria cu VfB Stuttgart

La finalul victoriei de la Milano, evoluția echipei lui a fost analizată dur la televiziunile de sport din Italia. Printre criticii ”nerazzurrilor” s-a numărat și fostul antrenor al marii rivale, Fabio Capello. Tehnicianul, din postura de analist, a rămas surprins neplăcut de prestația lui Inter. Fostul tehnician legendar consideră că jocul campioanei Italiei a suferit și știe ce absență a făcut diferența.

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”Inter nu mai are viteză, sunt lenți. Se vede absența lui Calhanoglu. Nu mai sunt atât de puternici pe extreme. Nu mai este acel Inter pe care îl știam, dar, cum spune Barella, «astă seară, importantă era victoria»”, a spus Fabio Capello, după Inter – VfB Stuttgart 2-0.

Locul lăsat liber de absența fotbalistului turc a fost ocupat de Petar Sucic. Fotbalistul bosniac a reușit să marcheze, din penalty, primul gol al partidei. Sucic l-a învins pe , în minutul 57. Scorul final a fost stabilit cu un sfert de oră înaintea finalului partidei, când șutul lui Lautaro Martinez a ricoșat, din bară, direct între buturile germanilor.

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Cristi Chivu a început partida cu Alessandro Bastoni în primul ”11”, dar fundașul s-a accidentat în minutul 41. Tehnicianul român a decis să îl introducă, în locul său, pe Federico Dimarco. Referitor la absența italianului de 29 de ani din formația de start al lui Inter, Fabio Capello a spus: ”Nu înțeleg situația lui Dimarco. Nu înțeleg de ce îl ține rezervă. De ce preferă sa folosească alți jucători. Cred că aceste decizii pot fi periculoase”.

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Inter speră la calificarea directă în optimile Ligii Campionilor

În urma succesului contra lui VfB Stuttgart, Inter a ajuns la un total de nouă puncte în faza principală a Ligii Campionilor și ocupă locul 12. Astfel, diferența față de locurile eliminatorii s-a mărit la patru puncte, iar cea față de locurile ce asigură calificarea directă în optimile de finală ale competiției a rămas la numai unul.

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Pentru a reuși revenirea spectaculoasă în primele opt poziții, elevii lui Cristi Chivu mai au dreptul numai la un pas greșit, iar acela trebuie să fie un egal, conform rezultatelor înregistrate în edițiile anterioare ale Ligii Campionilor. ”Nerazzurrii” mai au trei partide de disputat în competiție, dar programul se anunță unul dificil: