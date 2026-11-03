Fabio Capello se înclină în sfârșit în fața lui Cristi Chivu! Ce a spus după Feyenoord – Inter 0-3 și ce note a primit românul în Italia

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Fabio Capello (80 de ani) este de la numirea lui Cristi Chivu (46 de ani) pe banca lui Inter Milano în spațiul public. Fostul mare tehnician italian, devenit de ceva timp analist TV în Peninsulă, nu a ratat nicio ocazie pentru a contesta tactica sau deciziile lui Chivu atunci când lucrurile nu mergeau chiar perfect la echipă.

Fabio Capello, laude pentru Cristi Chivu după Feyenoord – Inter 0-3 în Champions League

Acum însă, după ce în etapa a patra din Champions League, Capello s-a văzut nevoit să recunoască în sfârșit că tehnicianul român a făcut o treabă bună. „Echipa nu a avut momente de somnolență, un meci aproape perfect. Au demonstrat atenție pe un teren greu.

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Se vede că s-au adunat și au vorbit. S-a văzut că au realizat ce s-a întâmplat cu Milan. Au vorbit și s-a văzut că au fost uniți. Unitatea de astăzi a învins. Cu asemenea căpitani și o echipă care a văzut ce probleme a avut, e mai ușor să revină”, a spus el în direct la Sky Sport după încheierea partidei de la Rotterdam.

Ce note a primit Cristi Chivu în Italia după victoria de la Rotterdam

De asemenea, și publicațiile din Italia au apreciat în mod special de această dată prestația lui Cristi Chivu, după criticile destul de dure la adresa lui de după eșecul din „Derby della Madonnina”. De exemplu, jurnaliștii de la i-au acordat românului nota 7, cu următoarele precizări: „Nu a fost ușor să prezinte o echipă a lui Inter atât de atentă, aprigă și concentrată într-un meci ca cel de pe ‘De Kuip’. În derby a fost acuzat că a pregătit slab echipa și, ei bine, în seara asta a pregătit-o perfect”.

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În plus, în viziunea celor de la , modul în care Chivu a pregătit acest meci de la Rotterdam a meritat tot nota 7: „Într-una dintre cele mai dificile perioade de când a preluat funcția de antrenor al lui Inter, și-a reorganizat echipa și a mers să-și facă simțită prezența pe ‘De Kuip’, un teren dificil (Fabregas poate confirma). Inter a fost solidă, a presat bine, a atacat constant și s-a apărat ordonat. Cu această atitudine, golurile au venit de la sine și ar fi putut fi chiar mai multe”.