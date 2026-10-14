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Fabio Capello și Paolo Di Canio critică dur Interul lui Cristi Chivu după 3-4 cu Club Brugge: „O greșeală gravă” / „Europa este o lume diferită”

Răzvan Rădulescu
14.10.2026 | 07:18
Fabio Capello si Paolo Di Canio critica dur Interul lui Cristi Chivu dupa 34 cu Club Brugge O greseala grava Europa este o lume diferita
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Cristian Chivu și Inter au suferit o înfrângere dureroasă cu Club Brugge în Champions League. Foto: hepta.ro.
Fabio Capello și Paolo Di Canio, foștii mari fotbaliști ai Italiei, au reacționat dur după eșecul lui Inter, scor 3-4 cu Brugge în UEFA Champions League.
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Fabio Capello și Paolo Di Canio, două nume importante din fotbalul italian, au criticat nivelul arătat de Interul lui Cristi Chivu în meciul de pe teren propriu cu Club Brugge, în a doua etapă din grupa XXL de UEFA Champions League, pierdut de campioana Italiei cu 3-4.

Fabio Capello, critici pentru Inter și Cristi Chivu după 3-4 cu Brugge: „Nu au fost bine la nivel mental”

Fabio Capello, fostul mare antrenor de la AC Milan, Real Madrid sau AS Roma, susține că Interul lui Cristi Chivu a fost lent în partida cu Brugge. De cealaltă parte, jucătorii campioni ai Italiei nu ar fi ascultat sfatul lui Sommer, care a spus să nu-i subestimeze pe belgieni. Inter are două înfrângeri în tot atâtea meciuri în Champions League.

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„Sommer spusese că Inter nu ar trebui să-i subestimeze pe cei de la Brugge. Exact asta s-a întâmplat: Inter a jucat lent, în timp ce Brugge a jucat bine, cu un ritm bun, chiar dacă a primit câteva mingi în favoarea nerazzurrilor. De fiecare dată când s-au desprins, însă, s-au pus în poziția de a marca. Martinez a făcut o greșeală gravă, dar a făcut și câteva parade. Inter nu a putut recupera mingea și nu a presat niciodată. În opinia mea, nerazzurrii nu au fost bine la nivelul mental. Am văzut o echipă într-o condiție fizică îngrijorătoare”, a fost concluzia lui Fabio Capello

Paolo Di Canio: „Europa e o lume diferită pentru Inter”

Fostul mare atacant și actualmente comentator la Sky Sport Italia, Paolo Di Canio, a explicat diferența de nivel pe care Inter o arată în campionatul Italiei și în cupele europene. Di Canio susține că echipa lui Cristi Chivu nu poate, deocamdată, să arate un nivel ridicat al jocului și în Champions League.

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„Trebuie să remarcăm câteva lucruri despre defensivă și echipă, dar există un alt fapt: Inter poate începe campionatul de la două goluri în urmă și totuși poate câștiga meciuri la o diferență zdrobitoare. Dar Europa este o lume diferită și am greși dacă am crede că Inter poate face același lucru. Au pierdut pe bună dreptate toate aceste meciuri.

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Poate că au existat câteva incidente care ar fi putut decurge diferit, dar nu au meritat niciodată. Tendința s-a schimbat față de trecut, care a dus la ajungerea lui Inter în finală de două ori. Nu există niciun fenomen în această echipă. Există câțiva jucători foarte puternici care au făcut lucruri fantastice, dar nu sunt fenomenali. Iar cei care au venit sunt jucători care nu au fost piloni importanți, precum Akanji la City, și aici, în schimb, ar trebui să fie”, a spus și Paolo Di Canio.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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