Sport

Fabregas și Como i-au pus gând rău lui Chivu după 9-1 cu Lens în Champions League: „Ne gândim doar la Inter!”

Ciprian Păvăleanu
05.11.2026 | 08:11
Fabregas si Como iau pus gand rau lui Chivu dupa 91 cu Lens in Champions League Ne gandim doar la Inter
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Duelul cu Inter este următoarea provocare pentru Como. Foto: Colaj Hepta
Interul lui Cristi Chivu este următorul adversar al revelației Como! Când are loc meciul dintre cele două echipe și ce a spus Fabregas despre această întâlnire, după ce a spulberat-o pe Lens în Champions League
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Cesc Fabregas (39 de ani) a transformat-o pe Como într-o mașinărie de fotbal! Antrenorul spaniol, care era favorit la Inter în fața lui Cristi Chivu, face spectacol cu micuța echipă de lângă celebrul lac, chiar dacă în lotul ei nu se află fotbaliști consacrați. Următoarea provocare a echipei sale este chiar Inter Milano, în Serie A, iar cu o victorie în meciul direct ar putea chiar să-i devanseze pe „nerazzurri” în clasament.

Ce a spus Cesc Fabregas înainte de meciul cu Cristi Chivu și când este programată partida Inter – Como

Deși Como are cel mai bogat patron din Serie A, Cesc Fabregas nu a transferat superstaruri la echipă, ci a analizat foarte bine piața și a cumpărat pe sume decente jucători care s-au potrivit în angrenajul său. Până acum, antrenorul spaniol pare să aibă mare succes, iar victoria de miercuri seară din Champions League, împotriva lui Lens, arată cât de puternică este micuța formație din Italia.

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Como a învins-o pe vicecampioana Franței cu 9-1 și a intrat în istoria competiției cu această victorie la 8 goluri diferență, pe care au mai obținut-o în trecut doar echipe precum Liverpool sau Real Madrid. La conferința de presă de la sfârșitul partidei, Fabregas a explicat că gândul lor deja se va îndrepta spre meciul cu Interul lui Cristi Chivu, care se va disputa pe 8 noiembrie, de la ora 19:00. Ibericul nu se gândește la alt rezultat pe „Giuseppe Meazza” în afara victoriei.

„Jucăm în stilul nostru și ne creăm multe ocazii. Câștigăm teren. Nu știu cum este posibil să reușim acest lucru încă din primul an, dar ne iese. Încercăm să avem posesia și să atacăm rapid. Astăzi am creat multe oportunități. Suntem înfometați de victorii, iar atunci când câștigi îți dorești să joci din ce în ce mai mult. De mâine ne gândim doar la Inter. Astăzi totul a fost de partea noastră. Acum avem un meci important duminică, al nouălea dintre cele două pauze internaționale, și vrem să încheiem cât mai bine această perioadă”, a declarat Cesc Fabregas, conform Gazzetta dello Sport.

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De ce a forțat Como în meciul cu Lens? Fabregas și-a recunoscut strategia la conferința de presă

După patru meciuri în UEFA Champions League, Como a adunat 9 puncte și are un golaveraj incredibil. Pentru formația italiană urmează două meciuri accesibile, contra lui AEK Atena și Betis Sevilla, însă ultimele două partide vor fi cu adevărat două teste pentru Cesc Fabregas, întrucât echipa sa le va întâlni pe FC Barcelona și PSG, două dintre cele mai în formă echipe ale lumii, care practică un fotbal total.

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Tocmai de aceea, Cesc Fabregas a ales să forțeze nota acolo unde se poate și să acumuleze un golaveraj cât mai bun pentru a-și ușura misiunea. Cu o victorie contra formației lui Răzvan Marin, italienii și-ar asigura oricum calificarea în primele 24 cu 12 puncte, însă ei ar putea ataca, de ce nu, chiar și primele 8 locuri. În sezoanele precedente, echipele care s-au calificat direct în optimi au avut nevoie de cel puțin 16 puncte, astfel că echipa lui Fabregas ar trebui să câștige următoarele două meciuri și să scoată cel puțin o remiză din ultimele două dueluri de foc.

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„Pentru noi a fost o seară frumoasă. Avem mulți băieți aflați la începutul carierei, dar păstrăm picioarele pe pământ și continuăm să muncim. Trebuie să învățăm să înțelegem fiecare zi pentru a putea continua să avem rezultate bune. Am schimbat câteva lucruri în apărare după efectuarea schimbărilor. Ultimele meciuri din calendar, cu PSG și Barcelona, m-au făcut să mă gândesc imediat că trebuie să acumulăm cât mai multe puncte la început. Sunt cluburi superioare celorlalte, dar până în ianuarie mai avem multe meciuri.

Îi avem accidentați pe Kean, Jesus Rodriguez, Addai, Diao și Chalobah. Trebuie să facem ultimul efort, apoi să ne odihnim cât mai mult, continuând în același timp să ne antrenăm. Am o slăbiciune pentru jucătorii stângaci, sunt fotbaliști speciali. Stângacii alături de care am jucat eu vedeau fotbalul cu mai multă calitate, dar pentru mine cel mai important este ca toată lumea să înțeleagă fotbalul pe care vrem să îl practicăm aici. Le mulțumesc tuturor pentru munca depusă”, a mai spus Fabregas.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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