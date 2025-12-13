Sport

Fabrică de bani! Ce venituri a realizat cea mai bună jucătoare de tenis a lumii din afara activităților sportive

Aryna Sabalenka termină anul pe primul loc în clasamentul WTA cu un câștig important din tenis și cu venituri remarcabile de pe urma contractelor pe care le are cu diferite firme
Catalin Oprea
13.12.2025 | 08:45
Fabrica de bani Ce venituri a realizat cea mai buna jucatoare de tenis a lumii din afara activitatilor sportive
SPECIAL FANATIK
Aryna Sabalenka face bani frumosi din contractele de publicitate FOTO X
Bielorusa Aryna Sabalenka a dominat anul 2025 în tenisul mondial feminin. Sportiva termină sezonul pe primul loc, cu un bilanț remarcabil, 63 victorii și doar 12 înfrângeri, ceea ce i-a oferit un procent de reușită de 84.

Aryna Sabalenka a depășit 45 de milioane de dolari din tenis

Ea și-a asigurat locul 1 în clasamentul WTA la sfârșitul anului, în care a câștigat patru titluri, ajungând la un total de 21 de trofee. Punctul culminant al campaniei 2025 reușite de  Sabalenka a fost triumful ei la US Open, pentru care a câștigat 5.000.000 de dolari. De asemenea, a câștigat titlurile WTA 1000 la Miami și Madrid și coroana WTA 500 la Brisbane.

Jucătoarea în vârstă de 27 de ani a fost finalistă la Australian Open, Roland Garros, Turneul Campioanelor, Indian Wells și Stuttgart. Sabalenka a câștigat suma de 15.008.519 dolari, în urma rezultatelor de teren, care reprezintă cea mai mare sumă câștigată vreodată de o femeie într-un singur sezon de tenis.

Bielorusa a depășit-o pe Serena Williams, care deținea recordul anterior de 12.385.572 dolari, câștigați în 2013. Cu cei 15.008.519 dolari câștigați în 2025, premiile în bani obținute de Sabalenka de-a lungul carierei sale se ridică la 45.175.621 dolari.

Și-a dublat câștigurile din tenis cu cele din publicitate

Astfel, Sabalenka devine a doua jucătoare cu cele mai mari câștiguri din era Open a tenisului feminin, după Serena Williams (94.816.730 de dolari). Ea le-a depășit pe Venus Williams și Iga Swiatek în clasament, în ultima parte a sezonului 2025, dar și pe Simona Halep, care a rămas cu cele 42 de milioane de solari acumulate în carieră.

Pe lângă câștigurile uriașe obținute pe teren, Sabalenka a câștigat însă și o sumă semnificativă de bani din contracte de sponsorizare. Sportico a raportat că premiile în bani câștigate de Sabalenka în acest an au fost completate de veniturile estimate din sponsorizări, în valoare de 15 milioane de dolari, ceea ce înseamnă că suma totală câștigată de ea în 2025 se ridică la 30 de milioane de dolari.

Poate depăși 100 de milioane de dolari

Printre sponsorii jucătoarei din Belarus se numără Nike, Wilson, Oakberry, Maestro Dobel Tequila, Audemars Piguet, Whoop, Master & Dynamic, Electrolit și IM8, care o răsplătesc cu sume importante pentru reprezentare.

Specialiștii cred că Sabalenka, care locuiește la Miami, alături de iubitul ei brazilian, aver o avere netă cotată la peste 50 de milioane de dolari. Cu perspective de a se dubla sau chiar tripla în următorii ani.

Jucătoarea din Belarus este acum în mijlocul unei controverse mediatice. Înainte de meciul demonstrativ cu Nick Kyrgios, Aryna Sabalenka, a făcut o afirmație surpriză. Sportiva din Belarus a transmis că refuză să joace împotriva sportivelor transgender, dacă circuitul va fi de acord cu acest aspect

