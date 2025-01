Fabrica din București de care s-a ales praful. Era una dintre cele mai mari, plină de muncitori și producea pe bandă rulantă. Se transformă în galerie comercială, Lidl și Kaufland

Una dintre cele mai mari fabrici din București, de care s-a ales praful, va avea o nouă față în curând. Era una dintre cele mai mari, plină de muncitori și producea pe bandă rulantă. În viitorul apropiat se transformă în galerie comercială și două , Lidl şi Kaufland.

O mare uzină din Capitală se transformă radical

O mare uzină din Capitală, situată în sectorul 3, va fi complex comercial. Aflată pe strada Ilioara, aceasta urmează să fie de mare interes pentru bucureștenii care vor avea la îndemână și două magazine importante. Lidl și Kaufland au primit deja autorizații de la primărie.

Acestea se vor ridica pe terenul cu o suprafață de 31.600 de metri pătrați, unde la un moment dat funcționa Energomontaj. Locuitorii din zonă și nu numai vor avea la dispoziție și o infrastructură necesară pentru acces facil.

Proiectul este deținut de familia Călin și Alina Dobra, care a depus toată documentația necesară către autoritățile locale. Proiectul arată că toată galeria comercială va avea 380 de locuri de parcare, 5 dintre acestea fiind destinate persoanelor cu dizabilități.

Kaufland a achiziționat o suprafață de 21.600 de metri pătrați, în timp ce Lidl deține 9.600 de metri pătrați, relatează . În schimb, spațiile comerciale propriu-zise vor avea o suprafață de 6.000, respectiv 2.500 de metri pătrați.

Când a fost înființată Energomontaj

Energomontaj, fabrica care va fi înlocuită cu o galerie comercială și cu două mari supermarketuri, a fost înființată în 1962. Uzina a fost demolată în anul 2020. A fost un simbol al industriei din perioada comunistă, însă terenul a rămas neutilizat timp de mai mulți ani.

Ulterior, dezvoltatorii imobiliari au decis să investească în revalorificarea acestuia. Familia Dobra, prin intermediul companiei Entire Real Estate Solutions, a cumpărat pământul. Achiziția a avut loc în anul 2021 de la statul român, pentru suma de 10 milioane de euro.

Pe de altă parte, Energomontaj este deținută de asociația salariaților și rulează afaceri de peste 40 milioane de euro în fiecare an. Compania are la vânzare mai multe active, cum ar fi clădirea de birouri de pe Calea Dorobanților în care își are sediul central.

În plus, mai are în portofoliu un teren cu depozite și magazii din zona Progresu. De asemenea, deține terenuri și clădiri în localitățile Avrig și Oradea.

Ce producea Energomontaj

Energomontaj a fost locul unde multe persoane au muncit de-a lungul anilor. din strada Ilioara, nr 54, sector 3, avea scopul de a monta centralele electrice care se construiau în urmă cu ani buni în România.

Uzina din București se întinde pe un teren de peste 6 hectare. Locația este mărginită pe o latură de rezervoarele de păcură de la CET București Sud, cea mai mare centrală termoelectrică în cogenerare din România.

Câte magazine Lidl sunt în România

Pe spațiul unde în trecut funcționa Energomontaj se va construi un magazin Lidl, cu toate că există unul destul de aproape. Retailerul german continuă să se dezvolte pe teritoriul românesc, în prezent având multe magazine.

În România a inaugurat prima locație în anul 2011, iar de atunci a deschis mai multe supermarketuri. În momentul de față, peste 350 de magazine funcționează în toate județele țării. Reprezentanții anunță că există și 6 centre logistice.

Câți angajați are Lidl în România

Pentru că Lidl se numără printre cele mai cunoscute magazine din România nu este de mirare că este un angajator de top. Foarte mulți români lucrează pentru această companie care oferă salarii mari și alte beneficii.

În prezent, retailerul german are mai bine de 12.000 de angajați. Numărul acestora este în creștere pentru că magazine se deschid constant pe teritoriul țării noastre. Oamenii sunt interesați să lucreze pentru această firmă, pentru că se bucură de un mediu de lucru plăcut.

Câte magazine Kaufland sunt în România

Kaufland este la rândul său în planurile investitorilor care au preluat Energomontaj din sectorul 3. Și acest supermarket este pe placul cumpărătorilor din România, motiv pentru care magazinele sunt în creștere.

A cunoscut un ritm constant de expansiune, cu cel puțin 10 magazine deschise în fiecare an. Reprezentanții supermarketului anunță că vor să atingă un prag de 200 de magazine în țara noastră și Republica Moldova.

La ora actuală, compania deține pe teritoriul românesc o rețea de 171 de magazine în 95 de localități. Majoritatea dintre acestea se găsesc în marile orașe, însă nu lipsesc nici din localitățile cu o suprafață mai mică.

Câți angajați sunt la Kaufland România

Kaufland România se numără printre angajatorii care oferă condiții de muncă excelente pentru multe persoane. Foarte mulți români au contract cu această companie, care în 2022 a avut un record de expansiune pentru companie.

Mai exact, 16 magazine au fost inaugurate, aspect care a fost de bun augur pentru cumpărători, cât și pentru angajați. În aceste supermarketuri, dar și în sediile administrative lucrează aproximativ 17.000 de persoane.