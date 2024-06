Fabrica din România care vine în sprijinul fermierilor. Vinde un produs foarte util, aflat la mare căutare

Fabrica din România care vine . Vinde un produs foarte util, aflat la mare căutare, care are foarte multe proprietăți. Conține fier, calciu, magneziu, potasiu, precum și vitamine din complexul B.

Fabrica românească care este de mare ajutor fermierilor. Scoate la vânzare un produs foarte bun, care se va epuiza rapid

Fabrica românească care este de mare ajutor fermierilor. Scoate la vânzare un produs foarte bun, care se va epuiza rapid pentru că reprezintă o hrană excelentă pentru animale. Acesta crește considerabil cantitatea de lapte luată de la vaci, oi și capre.

ADVERTISEMENT

Se numește melasă și este un reziduu asemănător unui sirop. Are o culoare brună-negricioasă și provine în urma extragerii zahărului din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr. Aceasta este pusă la dispoziție de o companie care produce zahăr.

Mai exact, este vorba de Luduș care se găsește în județul Mureș. Vestea că are la vânzare melasă din sfeclă de zahăr, produsă în perioada septembrie-noiembrie 2023, a fost făcută publică în urmă cu puțină vreme pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

„Savoarea și profilul nutrițional unic al melasei fac din aceasta un ingredient versatil cu aplicații atât alimentare, cât și non-alimentare”, se mai arată în descrierea anunțului de pe pagina de .

Melasa din sfeclă de zahăr, perfectă pentru hrănirea animalelor

Livrarea produsului se face în recipientele beneficiarului, direct de la fabrică. Conform detaliilor oferite pe Facebook caracteristicile tehnice ale melasei includ o concentrație de 80-85% (masă) și un pH între 5,5 și 6,5.

ADVERTISEMENT

De asemenea, are o temperatură de stocare care se încadrează între 15 și 25 de grade Celsius. În plus, perioada de valabilitate este una mare, fiind vorba de 12 luni de la data de producție. Melasa are foarte multe beneficii pentru sănătatea animalelor.

Melasa din sfeclă de zahăr are vitamine, cum ar fi fier, calciu, potasiu, magneziu, vitamina B6 și acid folic. În plus, o singură lingură din acest produs furnizează aproximativ 20% din necesarul zilnic de fier și 10% din necesarul zilnic din calciu.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, mineralele din compoziția acestui produs sunt importante pentru sănătatea oaselor și a dinților. În plus, ajută la funcționarea optimă a sistemului nervos și a mușchilor și formarea globulelor roșii.

Are un gust dulce și ușor. Melasa din sfeclă de zahăr este adesea folosită și în realizarea unor produse de panificație, în produse lactate și în sucuri. Mai mult decât atât, se poate adăuga în glazuri, sosuri și marinade.