Fabrica din România, închisă din cauza războiului din Ucraina! Miliardarul Rinat Ahmetov a lăsat aproape 200 de oameni fără loc de muncă

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Magnatul ucrainean Rinat Ahmetov (60 de ani), și omul cu o avere estimată la 8 miliarde de euro, a luat o decizie drastică pe piața din România. Omul de afaceri a hotărât închiderea definitivă a fabricii Metinvest Tubular din Iași, considerată până recent cel mai mare producător de țevi sudate din oțel de pe piața locală, notificând deja autoritățile județene în privința concedierilor colective.

Fabrica din România, închisă din cauza războiului din Ucraina! Motivele prăbușirii: bombardamentele au distrus modelul de afaceri

Sistarea activității vine ca o consecință directă a războiului din țara vecină. Combinatul de la Iași depindea exclusiv de aprovizionarea cu rulouri de oțel laminat la cald trimise de la o fabrică din Ucraina, ale cărei operațiuni au fost complet suspendate în urma din august 2026. Conducerea a încercat găsirea unor furnizori alternativi, însă prețul mai mare cu 110 euro pe tonă ar fi făcut producția total nerentabilă.

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Un singur om scapă de disponibilizare: 194 de muncitori puși pe liber

Efectele deciziei luate de miliardarul ucrainean sunt dezastruoase pentru forța de muncă din regiune. Din totalul de 195 de angajați ai fabricii din Iași, nu mai puțin de 194 urmează să fie concediați în perioada următoare. Singura persoană din cadrul companiei care își va păstra postul în structură este directorul general al combinatului.

Pentru a diminua din impactul social al închiderii, conducerea a anunțat acordarea unor pachete compensatorii pentru muncitorii disponibilizați. Astfel, angajații care aveau peste 10 ani de vechime în companie vor încasa câte 10.000 de lei net, în timp ce veteranii fabricii, cu peste 30 de ani de activitate, vor primi compensații financiare în valoare de 25.000 de lei.

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Rinat Ahmetov, investiție de scurtă durată pe piața din România

Finalul abrupt al fabricii de la Iași vine la doar un an după ce grupul condus de Rinat Ahmetov a preluat activele combinatului. Achiziționată în 2025, Metinvest Tubular se dorea a fi un pilon strategic pentru grupul ucrainean în Uniunea Europeană, însă escaladarea conflictului militar și distrugerea infrastructurii industriale din Ucraina au transformat investiția din România într-un proiect imposibil de susținut economic.