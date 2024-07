Fabrica gigant din România care a fost vândută bucată cu bucată la fier vechi. Producea pe bandă rulantă, avea peste 1000 de angajați și era considerată o adevărată perlă a industriei românești

Fabrica gigant din România care a fost vândută bucată cu bucată la fier vechi poate mulți și-o mai amintesc astăzi. Era considerată o adevărată perlă a industriei românești și producea cantități record.

Deși România se poate lăuda și acum cu o industrie bogată, Exemplu este chiar această fabrică gigant, lăsată în paragină, iar mai apoi vândută la fier vechi.

Își mai amintește cineva de fabrica de zahăr din Bucecea judeţul Botoşani? Era una dintre cele mai importante fabrici de zahăr din estul Europei în epoca comunistă. Aceasta producea două tone de zahăr de cea mai bună calitate, în doar 24 de ore.

În anii 80, în localitatea Bucecea peste 1000 de oameni intrau la muncă aici. Fabrica se întindea pe o suprafață de 34 de hectare și producea cantități industriale. Iar toată lumea era mulțumită de ce se întâmpla aici, zahărul fiind extrem de apreciat.

Lucrurile aveau să se schimba radical însă după revoluția din 1989. Astfel, după anul 1990, a fost vândută bucată cu bucată la fier vechi către cehi. Cum a fost posibil așa ceva?

Înainte de toate e bine să cunoaștem istoria acestui loc. Fabrica de zahăr de la Bucecea a fost construită în perioada 1959-1960. Apogeul a fost atins între anii 70-80. Atunci, fabrica a fost una dintre cele mai importante din estul Europei, spun localnicii.

„Era o fabrică, în special în anii 70-80, cu un randament excepţional. Îl depăşea pe cel al fabricii de la Luduş, ”sora” fabricii de la Bucecea. Producea în numai 24 de ore, peste 200 de tone de zahăr. Se muncea în trei schimburi”, spune Ioan Sauciuc, fost muncitor şi mai apoi director al fabricii de zahăr, conform .

Ulterior au apărut datoriile, iar fabrica a ajuns să fie executată silit. Mai departe, clădirea a fost achiziționată de Interlink Energy din Bucureşti şi vândută imediat la Flori Mob, valoarea ei find de 800.000 de euro.

Cum a ajuns fabrica într-o astfel de situație

Fabrica gigant din România nu avea să fie salvată odată cu această tranzacția, ci din contră, a fost vândută bucată cu bucată la fier vechi, în Cehia. Iar asta o spune chiar fostul director Ioan Sauciuc, dezamăgit de cele întâmplate.

Ce se întâmplă pe locul în care a fost fabrica? În primul rând dispariția ei a făcut ca satul Bucecea, prosper în perioada comunismului, să ajungă doar un oraș sărac din Uniunea Europeană.

Iar pentru ca peisajul să nu rămână unul trist, Primarul din Bucecea a cumpărat o parte din terenul respectiv. Acesta speră să revitalizeze zona și să transforme locul într-un parc industrial.

„Suprafaţa totală pe care am recuperat-o este de 26 de hectare. O parte am preluat-o prin executare silită din cauza neplăţii taxelor şi impozitelor datorate Consiliului Locala Bucecea de societatea respectivă, iar o parte am cumpărat-o. Suprafaţa respectivă dispune de utilităţi, respectiv de gaz metan, de apa curentă, energie electrică.

Pe o parte din acest teren am vrea să înfiinţăm prin Ministerul Dezvoltării Regionale un parc industrial. Am pus la dispozitia Consiliului Judeţean, un spaţiu de 8 hectare iar pe aproximativ 2-3 hectare vrem să-l lotizam şi să-l punem la dispoziţia familiilor tinere din localitatea Bucecea pentru ca aceştia să-şi construiască o locuinţă“, a spus primarul.