Fabrica mare din România care a fost deja vândută. Gigantul din China care a preluat afacerea

O companie din China intră pe piața producătorilor de mobilă din România. Yongyi (Hainan) Investment Consulting Co. Ltd. va prelua fabrica Rus-Savitar din județul Timiș.

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția

Fabrica de mobilă Rus-Savitar din Dudeștii Noi, în județul Timiș, deținută de omul de afaceri Cristian Rusu, renumit pentru brandul de mobilă Casa Rusu, va fi vândută unei companii din China.

Tranzacția a fost autoriztă deja de către , astfel că fabrica de mobilă Rus-Savitar va fi preluată, prin intermediul unor firme vehicul, care sunt pe cale de înființare, de compania chineză Yongyi (Hainan) Investment Consulting Co. Ltd.

În momentul autorizării, semnarea unui contract de vânzare-cumpărare de acțiuni va parafa tranzacția, contractul nefiind semnat. Înregistrată în Republica Populară Chineză, compania Yongyi (Hainan) Investment Consulting Co. Ltd este un holding, parte a Grupului UE Furniture, specializat în producție și vânzare de scaune ergonomice, potrivit .

„În urma analizei acestei concentrări economice, Consiliul Concurenţei a constatat că această operațiunea nu este în măsură să ridice obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal”, potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței.

Afacerea, lansată în 1994

Compania Rus-Savitar SA, care deține fabrica din Dudeștii Noi, în județul Timiș, este unul din producătorii majori de mobilă din România. În 1994, Iordache și Dorica Rusu au lansat această afacere, intrând ulterior în acționariat și copii lor, Cristian și Raimond.

Afacerea s-a dezvoltat cu succes de-a lungul timpului în domeniul producției și comercializării de mobilă. La un moment dat, existau 20 de de comercializare de mobilier Casa Rusu în toată țara plus două fabrici Rus-Savitar, cu un total de aproximativ 1.000 de angajați.

Business-ul Rus-Savitar a fost cumpărat (în 2019-2022) de un fond de investiții din Suedia, Greenbridge Partners. Potrivit , valoarea tranzacției a fost de „câteva zeci de milioane de euro”.

Familia Rusu a cerut insolvența

Pandemia a încetinit afacerea și, în octombrie 2023, familia Rusu a răscumpărat-o de la cei de la Greenbridge Partners, pentru a salva producția. Ulterior, Cristian Rusu a cerut insolvența rețelei de comerț Casa Rusu, care acumulase datorii către fabrica Rus-Savitar.

„Am luat decizia de a închide magazinele Casa Rusu, iar procedura de insolvenţă este una normală, pentru că Rus Savitar are de recuperat nişte creanţe foarte mari de la Casa Rusu. Cam 90% din datoriile Casa Rusu (retailerul) sunt către Rus Savitar (fabrica), iar compania nu putea renunţa efectiv la aceste sume datorate. Am închis magazinele, am plătit datoriile către toţi proprietarii spaţiilor”, a declarat Cristian Rusu pentru ZF.