Fabrizio Romano a anunţat că Dan Şucu a preluat Genoa: “Este noul acţionar majoritar!”

. După Rapid, omul de afaceri a dat lovitura şi este noul acţionar majoritar al celor de la Genoa, club din Serie A, după ce negocierile au fost încheiat cu succes.

Fabrizio Romano a anunţat că Dan Şucu a preluat Genoa

Celebrul Fabrizio Romano a anunţat că Dan Şucu a preluat pachetul majoritar şi , care prevede stabilizarea clubului şi confirmarea managementului actual:

„Omul român de afaceri Dan Șucu este noul acționar majoritar al clubului Genoa. Actualmente proprietar al clubului Rapid București, Șucu va avea acum grijă de proiectul de la Genoa.

Planul este stabilizarea clubului și confirmarea managementului actual, care a făcut o treabă grozavă în ultimii ani”, se arată în anunţul celebrului jurnalist italian, Fabrizio Romano.

Vestea a fost confirmată şi de Genoa, care a anunţat că Dan Şucu a preluat 77% din acţiunile clubului, pentru care va plăti 45.000.000 de euro. Din această sumă, 40.000.000 de euro vor fi viraţi imediat.

Reacţia lui Gigi Becali: “Nu e problema mea ce face Dan Şucu în afara ţării”

Gigi Becali a reacţionat pentru FANATIK după vestea că Dan Şucu a preluat pachetul majoritar al unui club din Serie A, spunând că nu este interesat de afacerile pe care le face patronul Rapidului în afara ţării:

“‘Nu am eu treabă cu ce face Dan Şucu. Dacă are bani să preia, e foarte bine. Care e problema? Dar nu are rost să stau să comentez că nu e problema mea ce face Dan Şucu în afara ţării”, a spus Becali.

Dan Şucu, efort financiar uriaş!

Genoa are un lot evaluat la 144 de milioane de euro. Pe lângă suma de 45 de milioane de euro, Dan Şucu va trebui să facă un efort financiar important pentru desfăşurarea normală a activităţii clubului.

Echipa din Serie A are un fond de salarii de 34 de milioane de euro pe an, cel mai mare salariu al echipei fiind al atacantului Pinamonti, care câştigă 4,4 milioane de euro anual.