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Cunoscutul jurnalist italian , specializat în chestiuni ce țin în general de piața transferurilor, a anunțat înainte de că un jucător așteptat să fie titular în partida de la Zenica este „foarte important pentru Juventus”. Este vorba despre bosniacul Kerim Alajbegovic (19 ani), cel care evoluează deja la „Bătrâna Doamnă”.

Fabrizio Romano, detalii de ultimă oră înainte de Bosnia – România despre situația fotbalistului de la Juventus dorit în Premier League

El a fost transferat de torinezi în vara acestui an de la Bayer Leverkusen în schimbul sumei de 32 de milioane de euro. Tânărul atacant stânga a fost folosit destul de mult până în prezent la gruparea din Serie A, dar în principiu nu a reușit să își pună chiar foarte mult amprenta pe jocul prestat de Juventus până în acest punct al sezonului.

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În acest context, recent a început să se vorbească despre faptul că ar exista chiar posibilitatea ca gruparea din Torino să renunțe destul de rapid la serviciile lui Alajbegovic și, în plus, tânărul fotbalist bosniac a început să fie vehiculat drept o posibilă țintă pentru Chelsea în viitorul apropiat, respectiv la finalul sezonului, dacă nu chiar în fereastra de mercato din ianuarie.

Kerim Alajbegovic ar reprezenta în continuare o soluție pentru Juventus

Doar că Fabrizio Romano susține că, cel puțin în acest moment, nu se pune problema de așa ceva, întrucât Kerim Alajbegovic este în continuare foarte apreciat la Juventus și, implicit, face parte din planurile italienilor pe termen mediu poate chiar și lung. Așadar, în prezent nu ar exista posibilitatea ca fotbalistul bosniac să fie cedat de „Bătrâna Doamnă” în viitorul apropiat.

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În ceea ce privește posibilul interes al lui Chelsea pentru Alajbegovic, jurnalistul italian a transmis: „Nu știu de unde a apărut povestea asta”. Pe de altă parte însă, jurnaliștii bosniaci de la susțin că dețin informații verificate conform cărora mai multe cluburi importante din Premier League ar fi pregătite să facă oferte foarte bune pentru acest transfer.