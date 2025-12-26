Fabrizio Romano, anunțul momentului despre transferul lui Radu Drăgușin: „Ar putea face o ofertă în ianuarie”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin poate schimba echipa în fereastra de mercato din această iarnă. Jurnalistul Fabrizio Romano a venit cu cele mai noi detalii despre situația tânărului fundaș central. Cine sunt echipele interesate de el, de fapt.

Fabrizio Romano a făcut anunțul. Cine sunt echipele care îl vor pe Radu Drăgușin

Radu Drăgușin așteaptă cu nerăbdare să joace din nou fotbal constant și la cel mai înalt nivel, după lunga și chinuitoarea accidentare suferită la începutul acestui an. Fundașul român poate schimba chiar echipa.

Fabrizio Romano, cunoscutul jurnalist sportiv, a vorbit despre tânărul internațional și despre , unde a mai jucat la cluburi precum Juventus sau Genoa. De această dată, interesate de el sunt AS Roma și

„Radu Drăgușin s-a întors după accidentare și ar putea reveni în Italia după perioadele petrecute la Juventus, Genoa și Tottenham. Tottenham nu și-a dat încă acordul pentru plecarea sa, dar Roma și Fiorentina iau în calcul transferul său.

AS Roma ar putea face o ofertă în ianuarie, însă pe lista giallorossilor se află și Disasi, de la Chelsea, care este disponibil doar pentru un transfer definitiv. O altă echipă care l-ar putea oferta pe Drăgușin este Fiorentina, dar poziția din clasament poate reprezenta un obstacol.

Jucătorul trebuie convins, însă echipa este așteptată să arate diferit sub comanda lui Paratic, în ianuarie”, a spus Fabrizio Romano, pe canalul său de YouTube.

Florin Manea a vorbit despre posibilitatea ca Drăgușin să ajungă la Interul lui Chivu

Pe lângă Fiorentina și AS Roma, și , mai ales că l-ar avea antrenor pe conaționalul său, Cristi Chivu. Mai multe detalii a oferit Florin Manea, impresarul său.

„Poți să te duci la un club mai mare. Cu Cristi Chivu nu am vorbit nimic de el, dar știu că la vara caută fundași centrali. Vom decide împreună. Dacă el va vrea să aibă mai multe meciuri până în vară, vom anunța că suntem disponibili, atunci ar putea să mă sune și Cristi.

El mai are 4 ani și jumătate cu Tottenham, dar această accidentare l-a ținut departe de fotbal 11 luni, deci nu mai poți să stai încă 7 luni pe bară. Trebuie să joci până la vară”, a declarat Florin Manea,