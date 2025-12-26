Sport

Fabrizio Romano, anunțul momentului despre transferul lui Radu Drăgușin: „Ar putea face o ofertă în ianuarie”

Fabrizio Romano a făcut anunțul momentului despre transferul lui Radu Drăgușin. Care ar putea fi cele două destinații ale fundașului central român.
Mihai Dragomir
26.12.2025 | 19:31
Fabrizio Romano anuntul momentului despre transferul lui Radu Dragusin Ar putea face o oferta in ianuarie
ULTIMA ORĂ
Cine sunt echipele interesate de Radu Drăgușin în această perioadă. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin poate schimba echipa în fereastra de mercato din această iarnă. Jurnalistul Fabrizio Romano a venit cu cele mai noi detalii despre situația tânărului fundaș central. Cine sunt echipele interesate de el, de fapt.

Fabrizio Romano a făcut anunțul. Cine sunt echipele care îl vor pe Radu Drăgușin

Radu Drăgușin așteaptă cu nerăbdare să joace din nou fotbal constant și la cel mai înalt nivel, după lunga și chinuitoarea accidentare suferită la începutul acestui an. Fundașul român poate schimba chiar echipa.

ADVERTISEMENT

Fabrizio Romano, cunoscutul jurnalist sportiv, a vorbit despre tânărul internațional și despre posibilitatea revenirii sale în Italia, unde a mai jucat la cluburi precum Juventus sau Genoa. De această dată, interesate de el sunt AS Roma și Fiorentina.

„Radu Drăgușin s-a întors după accidentare și ar putea reveni în Italia după perioadele petrecute la Juventus, Genoa și Tottenham. Tottenham nu și-a dat încă acordul pentru plecarea sa, dar Roma și Fiorentina iau în calcul transferul său.

ADVERTISEMENT
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii...
Digi24.ro
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”

AS Roma ar putea face o ofertă în ianuarie, însă pe lista giallorossilor se află și Disasi, de la Chelsea, care este disponibil doar pentru un transfer definitiv. O altă echipă care l-ar putea oferta pe Drăgușin este Fiorentina, dar poziția din clasament poate reprezenta un obstacol.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când...
Digisport.ro
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"

Jucătorul trebuie convins, însă echipa este așteptată să arate diferit sub comanda lui Paratic, în ianuarie”, a spus Fabrizio Romano, pe canalul său de YouTube.

Florin Manea a vorbit despre posibilitatea ca Drăgușin să ajungă la Interul lui Chivu

Pe lângă Fiorentina și AS Roma, și Inter a fost adusă în discuție ca posibilă casă nouă pentru Radu Drăgușin, mai ales că l-ar avea antrenor pe conaționalul său, Cristi Chivu. Mai multe detalii a oferit Florin Manea, impresarul său.

ADVERTISEMENT

„Poți să te duci la un club mai mare. Cu Cristi Chivu nu am vorbit nimic de el, dar știu că la vara caută fundași centrali. Vom decide împreună. Dacă el va vrea să aibă mai multe meciuri până în vară, vom anunța că suntem disponibili, atunci ar putea să mă sune și Cristi.

El mai are 4 ani și jumătate cu Tottenham, dar această accidentare l-a ținut departe de fotbal 11 luni, deci nu mai poți să stai încă 7 luni pe bară. Trebuie să joci până la vară”, a declarat Florin Manea, la Digi Sport.

  • 23 de ani are Radu Drăgușin
CFR Cluj anunță transferul lui Louis Munteanu, după ce atacantul a purtat tricoul...
Fanatik
CFR Cluj anunță transferul lui Louis Munteanu, după ce atacantul a purtat tricoul FCSB: „Povestea s-a încheiat!”
SCM Râmnicu Vâlcea vrea să revină în Liga Campionilor! Clubul a transferat două...
Fanatik
SCM Râmnicu Vâlcea vrea să revină în Liga Campionilor! Clubul a transferat două finaliste de la Campionatul Mondial
Marele meci de Boxing Day e numai la VOYO! Vezi tot weekendul din...
Fanatik
Marele meci de Boxing Day e numai la VOYO! Vezi tot weekendul din Premier League, cu partide de interes maxim din cel mai tare campionat de fotbal din lume
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Valentin Ceaușescu a provocat un scandal-monstru între Mitică Dragomir și Ion Crăciunescu: 'Nenorocitule!...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu a provocat un scandal-monstru între Mitică Dragomir și Ion Crăciunescu: 'Nenorocitule! Te-am făcut arbitru, sunt nașul tău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!