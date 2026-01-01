Fabrizio Romano a făcut anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin în Serie A!

ADVERTISEMENT

Dorit insistent de mai multe cluburi din Serie A, Radu Drăgușin este pregătit să se întoarcă în fotbalul italian. Ce crede reputatul jurnalist Fabrizio Romano despre posibilitatea ca internaționalul român să plece de la Tottenham.

Cum vede Fabrizio Romano posibilitatea ca Radu Drăgușin să revină în Serie A

cauzată de o ruptură de ligament încrucișat, Radu Drăgușin este unul dintre jucătorii cei mai la modă pentru perioada de mercato ce va începe în curând.

ADVERTISEMENT

S-a vorbit intens despre posibilitatea de a pleca de la Tottenham în această iarnă, iar Fabrizio Romano a oferit mai multe detalii. ”Un nume de urmărit cu siguranță în timpul perioadei de iarnă este cel al lui Radu Drăgușin, fundașul central al lui Tottenham, care revine după o accidentare și care s-ar putea întoarce în Italia.

În acest caz trebuie să avem răbdare pentru că până astăzi Tottenham nu și-a dat acordul pentru plecarea jucătorului, dar se așteaptă ca această problemă să fie deblocată în următoarele săptămâni. Două cluburi care au început să se gândească la aducerea sa sunt Roma și Fiorentina”, a spus jurnalistul pe canalul său de YouTube.

ADVERTISEMENT

Drăgușin este dorit marile cluburi din Italia

Prima formație care s-a interesat de transferul lui Radu Drăgușin a fost AS Roma. Fundașul român este dorit în mod expres de antrenorul Gian Piero Gasperini, care vrea să-și întărească defensiva.

ADVERTISEMENT

Ulterior a ieșit la iveală că jucătorul lui Spurs se află și pe lista de dorințe a lui Inter Milano, AC Milan, Napoli și chiar Juventus. În ultimele zile, tot mai multe publicații italiene au sugerat că Fabio Paratici l-ar putea aduce pe Drăgușin la Fiorentina, codașa din Serie A, în cazul în care preia conducerea echipei ”viola”.

Cât cere Tottenham pentru a-l lăsa pe Drăgușin să plece

În ciuda faptului că oficialii lui Tottenham Hotspur nu au luat încă o decizie cu privire la viitorul lui Radu Drăgușin, există informații că totuși englezii s-au gândit deja la două variante în cazul românului.

ADVERTISEMENT

Prima dintre ele ar fi o cedare definitivă în schimbul unei sume în jurul a 30 de milioane de euro și o a doua care ar însemna un împrumut până la finalul sezonului cu opțiune de cumpărare definitivă în condiții favorabile.

Ce spune agentul lui Drăgușin

Impresarul Florin Manea nu a exclus posibilitatea ca Radu Drăgușin să plece într-un fel sau altul de la Tottenham în perioada de mercato din această iarnă și a spus clar că .

”Se speculează, dar Juventus este mai departe, nu cred că o ciorbă reîncălzită… Nu m-am gândit să mă întorc niciodată. Ar fi senzațional să poți să lucrezi cu Gasperini. Îmi place foarte mult, este un antrenor care își îmbunătățește evoluția. Dar nu pot să zic nimic, să vedem ce zice Tottenham. Ar fi un plus, Roma e un club mare, cu suporteri, oraș frumos.

Cristi (n.r. – Chivu) are numărul meu, cred că dacă era interesat mă suna, nu? Deocamdată nimeni, că nu îmi dă voie Tottenham. Nu am vorbit cu nimeni, nu am acceptul lui Tottenham să vorbesc cu cineva”, a declarat Manea.