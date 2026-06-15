Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Fabuloasa poveste a lui Roberto ”Pico” Lopes. A ajuns la naționala Capului Verde după un anunț pe LinkedIn

Irlandezul Roberto ”Pico” Lopes (33 de ani) a debutat la Cupa Mondială în tricoul naționalei Capului Verde. Fundașul are o poveste fantastică de viață.
Traian Terzian
16.06.2026 | 01:43
Fabuloasa poveste a lui Roberto Pico Lopes A ajuns la nationala Capului Verde dupa un anunt pe LinkedIn
ULTIMA ORĂ
Roberto ”Pico” Lopes și povestea sa senzațională despre cum a ajuns la naționala Capului Verde. Sursă foto: fifa.com
ADVERTISEMENT

Născut și crescut la Dublin, Roberto ”Pico” Lopes și-a făcut cunoscută povestea după remiza fantastică a naționalei Capului Verde în fața Spaniei, scor 0-0, la chiar primul joc din istorie al micuței țări africane la Cupa Mondială.

Roberto ”Pico” Lopes, poveste de film. De la consultat ipotecar la jucător în naționala Capului Verde

Când ajungi cu reprezentativa Capului Verde la un turneu final mondial, este foarte probabil să ai în spate o poveste atrăgătoare. Însă, cea a lui Roberto ”Pico” Lopes, titular în partida cu Spania de la Mondial, este atât de inedită încât chiar și scenariștii de la Hollywood ar putea-o considera neverosimilă.

ADVERTISEMENT

”Nu-mi plăcea munca”, spune fotbalistul despre slujba sa de birou, în timp ce își amintește de o călătorie nebunească și inspirațională, de la statutul de funcționar administrativ în Irlanda până la prima Cupă Mondială pentru Capul Verde.

Fundașul, poreclit ”Pico”, a devenit consultant ipotecar în urmă cu 10 ani, jucând cu jumătate de normă pentru Bohemians în campionatul Irlandei. Apoi, în 2017, rivalii din Dublin, Shamrock Rovers, i-au oferit șansa de a renunța la slujba sa obișnuită și de a se dedica unei cariere de fotbalist cu normă întreagă. Nu s-a uitat înapoi.

ADVERTISEMENT
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de...
Digi24.ro
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier

Cum era să rateze naționala Capului Verde

După ce a jucat pentru echipa națională U19 a Irlandei, Roberto Lopes a ales în 2019 să evolueze pentru Capul Verde. Însă și aici povestea este una de excepție. Rui Aguas, selecționerul africanilor la acea vreme, a descoperit că tatăl jucătorului, Carlos, era din Capul Verde – o țară formată din 10 insule în Oceanul Atlantic, în largul coastei de vest a Africii.

ADVERTISEMENT
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a...
Digisport.ro
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”

Nu a stat prea mult pe gânduri și a luat legătura cu Lopes prin intermediul rețelei LinkedIn. Însă a scris mesajul în limba portugheză, iar fotbalistul lui Shamrock Rovers l-a ignorat crezând că este vorba de un spam.

ADVERTISEMENT

”Am crezut că este un mesaj spam și nu l-am băgat în seamă. Și apoi, după aproximativ nouă luni, mi-a scris din nou și m-a întrebat: ‘Salut Roberto, ai avut ocazia să te gândești la ce ți-am spus?’. M-am simțit atât de prost că nu i-am răspuns cu câteva luni mai devreme.

Am copiat mesajul și l-am pus în Google Translate și, practic, spunea: ‘Ne uităm la a aduce jucători noi în lotul Capului Verde. Ai fi interesat să joci pentru Capul Verde?’. Eram absolut încântat de asta. Mi-am zis: ‘Da, mi-ar plăcea 100% să fac parte din echipă’”, a declarat Lopes, pentru BBC.

ADVERTISEMENT
1.85 este cota BETANO pentru ”cornere prima repriză: sub 4.5” la meciul Uruguay - Capul Verde
Arabia Saudită – Uruguay 0-0, LIVE VIDEO în grupa H de la CM...
Fanatik
Arabia Saudită – Uruguay 0-0, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026
Istvan Kovacs, umilit de FIFA! O femeie, aleasă să arbitreze în locul său...
Fanatik
Istvan Kovacs, umilit de FIFA! O femeie, aleasă să arbitreze în locul său la Campionatul Mondial 2026
Pariu SF la Cupa Mondială. A mizat o sumă uriașă pe debutul cu...
Fanatik
Pariu SF la Cupa Mondială. A mizat o sumă uriașă pe debutul cu stângul al Spaniei și a câștigat 5 milioane de dolari!
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A distrus o națională de la CM 2026: 'Catastrofală, cea mai grețoasă echipă!...
iamsport.ro
A distrus o națională de la CM 2026: 'Catastrofală, cea mai grețoasă echipă! Nici România lui Edi Iordănescu nu juca mai rău, era exclusă dacă exista un vot al publicului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!