Fabuloasa poveste a lui Roberto ”Pico” Lopes. A ajuns la naționala Capului Verde după un anunț pe LinkedIn

Născut și crescut la Dublin, Roberto ”Pico” Lopes și-a făcut cunoscută povestea după remiza fantastică a naționalei Capului Verde în fața Spaniei, scor 0-0, la chiar primul joc din istorie al micuței țări africane la Cupa Mondială.
Când ajungi cu reprezentativa Capului Verde la un turneu final mondial, este foarte probabil să ai în spate o poveste atrăgătoare. Însă, cea a lui Roberto ”Pico” Lopes, titular în partida cu Spania de la Mondial, este atât de inedită încât chiar și scenariștii de la Hollywood ar putea-o considera neverosimilă.
”Nu-mi plăcea munca”, spune fotbalistul despre slujba sa de birou, în timp ce își amintește de o călătorie nebunească și inspirațională, de la statutul de funcționar administrativ în Irlanda până la prima Cupă Mondială pentru Capul Verde.
Fundașul, poreclit ”Pico”, a devenit consultant ipotecar în urmă cu 10 ani, jucând cu jumătate de normă pentru Bohemians în campionatul Irlandei. Apoi, în 2017, rivalii din Dublin, Shamrock Rovers, i-au oferit șansa de a renunța la slujba sa obișnuită și de a se dedica unei cariere de fotbalist cu normă întreagă. Nu s-a uitat înapoi.
După ce a jucat pentru echipa națională U19 a Irlandei, Roberto Lopes a ales în 2019 să evolueze pentru Capul Verde. Însă și aici povestea este una de excepție. Rui Aguas, selecționerul africanilor la acea vreme, a descoperit că tatăl jucătorului, Carlos, era din Capul Verde – o țară formată din 10 insule în Oceanul Atlantic, în largul coastei de vest a Africii.
Nu a stat prea mult pe gânduri și a luat legătura cu Lopes prin intermediul rețelei LinkedIn. Însă a scris mesajul în limba portugheză, iar fotbalistul lui Shamrock Rovers l-a ignorat crezând că este vorba de un spam.
”Am crezut că este un mesaj spam și nu l-am băgat în seamă. Și apoi, după aproximativ nouă luni, mi-a scris din nou și m-a întrebat: ‘Salut Roberto, ai avut ocazia să te gândești la ce ți-am spus?’. M-am simțit atât de prost că nu i-am răspuns cu câteva luni mai devreme.
Am copiat mesajul și l-am pus în Google Translate și, practic, spunea: ‘Ne uităm la a aduce jucători noi în lotul Capului Verde. Ai fi interesat să joci pentru Capul Verde?’. Eram absolut încântat de asta. Mi-am zis: ‘Da, mi-ar plăcea 100% să fac parte din echipă’”, a declarat Lopes, pentru BBC.