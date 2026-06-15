Fabuloasa poveste a lui Roberto ”Pico” Lopes. A ajuns la naționala Capului Verde după un anunț pe LinkedIn

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Născut și crescut la Dublin, Roberto ”Pico” Lopes și-a făcut cunoscută povestea după remiza fantastică a naționalei Capului Verde în fața Spaniei, scor 0-0, la chiar primul joc din istorie al micuței țări africane la Cupa Mondială.

Roberto ”Pico” Lopes, poveste de film. De la consultat ipotecar la jucător în naționala Capului Verde

Când ajungi cu reprezentativa Capului Verde la un turneu final mondial, . Însă, cea a lui Roberto ”Pico” Lopes, , este atât de inedită încât chiar și scenariștii de la Hollywood ar putea-o considera neverosimilă.

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”Nu-mi plăcea munca”, spune fotbalistul despre slujba sa de birou, în timp ce își amintește de o călătorie nebunească și inspirațională, de la statutul de funcționar administrativ în Irlanda până la prima Cupă Mondială pentru Capul Verde.

Fundașul, poreclit ”Pico”, a devenit consultant ipotecar în urmă cu 10 ani, jucând cu jumătate de normă pentru Bohemians în campionatul Irlandei. Apoi, în 2017, rivalii din Dublin, Shamrock Rovers, i-au oferit șansa de a renunța la slujba sa obișnuită și de a se dedica unei cariere de fotbalist cu normă întreagă. Nu s-a uitat înapoi.

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Cum era să rateze naționala Capului Verde

După ce a jucat pentru echipa națională U19 a Irlandei, Roberto Lopes a ales în 2019 să evolueze pentru Capul Verde. Însă și aici povestea este una de excepție. Rui Aguas, selecționerul africanilor la acea vreme, a descoperit că tatăl jucătorului, Carlos, era din Capul Verde – o țară formată din 10 insule în Oceanul Atlantic, în largul coastei de vest a Africii.

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Nu a stat prea mult pe gânduri și a luat legătura cu Lopes prin intermediul rețelei LinkedIn. Însă a scris mesajul în limba portugheză, iar fotbalistul lui Shamrock Rovers l-a ignorat crezând că este vorba de un spam.

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”Am crezut că este un mesaj spam și nu l-am băgat în seamă. Și apoi, după aproximativ nouă luni, mi-a scris din nou și m-a întrebat: ‘Salut Roberto, ai avut ocazia să te gândești la ce ți-am spus?’. M-am simțit atât de prost că nu i-am răspuns cu câteva luni mai devreme.

Am copiat mesajul și l-am pus în Google Translate și, practic, spunea: ‘Ne uităm la a aduce jucători noi în lotul Capului Verde. Ai fi interesat să joci pentru Capul Verde?’. Eram absolut încântat de asta. Mi-am zis: ‘Da, mi-ar plăcea 100% să fac parte din echipă’”, a declarat Lopes, pentru .