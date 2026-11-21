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(61 de ani) a oferit un moment savuros la MM LA FANATIK. Fostul președinte al C.A. de la roș-albaștri și-a amintit o întâmplare incredibilă din 2006. Totul s-a petrecut într-un bar de striptease, în care a ajuns alături de mai mulți străini. „Imnul” suporterilor steliști a transformat complet atmosfera.

Mihai Stoica, întâmplare uluitoare într-un bar de striptease. Ce s-a întâmplat când a început să cânte Scooter

Totul a pornit de la celebra melodie „Maria”, a formației Scooter, devenită un adevărat imn pentru suporterii roș-albaștrilor marcat de echipa lui Laurențiu Reghecampf. Mihai Stoica a mărturisit că pasiunea pentru această piesă l-a determinat inclusiv să participe la singurul concert la care a fost vreodată la Arenele Romane.

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„Când aud asta… (n.r. – Scooter – Maria) Este singurul concert la care la Arenele Romane m-am dus… Nu am fost niciodată la niciun concert. Chiar dacă a venit Queen. Dar fără Freddy Mercury. Am avut bilete, dar le-am dat pentru că pentru mine Queen fără Freddy nu e Queen. Dar au fost formații la care aș fi vrut să merg și nu m-am dus. Am fost la Scooter – Maria. Nu cred că a durat 10 minute. Era ok, dar era plin de steliști și nu te lăsau în pace. Nu se putea sta. Arena era mică. Toată lumea venea, se îmbulzea”, a dezvăluit fostul președinte C.A. de la FCSB.

Dansatoarele au intrat pe „imnul” roș-albaștrilor

Fostul președinte al C.A. de la FCSB și-a amintit apoi de o vizită într-un bar de striptease, unde îi însoțise pe câțiva străini. La un moment dat, în boxe a început să răsune tocmai melodia Scooter – „Maria”, iar toate dansatoarele au ieșit pe ring. „Cea mai tare cu piesa asta… Aveam niște străini. Oamenii au zis ‘Du-ne și pe noi la un bar să vedem și noi frumusețile României’. Am mers. Era undeva la subsol, am intrat. Eram cu oamenii și ne uitam stânga dreapta. Am intrat, ne-am așezat la masă, era o muzica din aia, cum se obișnuiește. În boxe a început să răsuen Scooter – Maria. Au ieșit toate fetele pe ring și au început să danseze.

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Era prin 2006, când era nebunia cu Rapidul. În 2006, trei echipe din România au ajuns în primăvara europeană. În 2006, două echipe din România au jucat sfert de Cupa UEFA și una a jucat semifinale. Străinii nu au prea priceput ce se întâmplă. Dar le-am explicat că asta e piesa noastră, toată lumea ține cu Steaua”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.