Sport

Fabulos! Ce au găsit oltenii lângă vestiarul Universității Craiova la meciul cu Stuttgart II. Turcii i-au luat prin surprindere. Foto

Universitatea Craiova, surprinsă în cantonamentul din Turcia. Ce au găsit oltenii în vestiar la meciul amical cu Stuttgart II. Vezi pe FANATIK momentul inedit.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
10.01.2026 | 16:29
Fabulos Ce au gasit oltenii langa vestiarul Universitatii Craiova la meciul cu Stuttgart II Turcii iau luat prin surprindere Foto
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Ce surpriză a găsit Universitatea Craiova la vestiare înaintea meciului cu Sttutgart II. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, primită cu o surpriză în cantonamentul din Antalya, chiar înaintea meciului cu Stuttgart II. Ce au găsit oltenii chiar la intrarea în vestiarul echipei.

Surpriza pregătită de turci Universității Craiova

Universitatea Craiova a optat anul acesta pentru desfășurarea cantonamentului de iarnă în Antalya. Oltenii au bifat un prim meci de verificare în compania lui Konyaspor, echipă pe care au învins-o cu 1-0.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 10 ianuarie, echipa pregătită de Filipe Coelho a mai organizat un meci de verificare, însă de data aceasta contra echipei secunde a nemților de la Stuttgart. Echipa din SuperLiga, spionată de o altă rivală la acest meci, a avut parte, însă, de o surpriză înaintea partidei.

Mai exact, turcii le-au pregătit o surpriză. Reporterii FANATIK, prezenți la fața locului, au imortalizat, chiar la intrarea în vestiarul echipei, un tricou înrămat și semnat de jucători precum Mihăiță Pleșan, Mariko Daouda, Corneliu Papură sau Zeno Bundea, dar și mulți alții. Echipamentul este cel folosit de olteni în deplasările sezonului 2004/2005.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
Digi24.ro
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
Universitatea Craiova surpriză Turcia
Surpriza turcilor pentru Universitatea Craiova înainte de meciul cu Stuttgart II. Foto: FANATIK.
Universitatea Craiova surpriză Turcia
Surpriza turcilor pentru Universitatea Craiova înainte de meciul cu Stuttgart II. Foto: FANATIK.
Universitatea Craiova surpriză Turcia
Echipamentul Universității Craiova în sezonul 2004/2005. Foto: .footballkitarchive.com.

Cum arăta Universitatea Craiova în sezonul 2004/2005

Sezonul 2004/2005 este unul de tristă amintire pentru olteni, căci la capătul său, după nu mai puțin de 41 de ani neîntrerupți în prima divizie, echipa retrograda în eșalonul secund.

ADVERTISEMENT
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP:...
Digisport.ro
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"

Printre numele importante din lotul echipei atunci se aflau internaționali precum Adnan Guso, Papură, Bundea, Schumacher, Daouda, Pleşan, Luţu, Ionel Gane, Mutică, Moţi, Marius Iordache (dintre care ultimii doi la „tineret”).

În ceea ce privește banca tehnică de atunci, 4 antrenori au antrenat Craiova în sezonul 2004-2005: Mircea Rednic, Pavel Badea, Marian Bondrea şi Eugen Neagoe.

ADVERTISEMENT
  • 16 a fost locul pe care Universitatea Craiova încheia sezonul 2004/2005 (ultima)
Amicale SuperLiga. Rapid – Wisla Plock se joacă acum. Polonezii trec din nou...
Fanatik
Amicale SuperLiga. Rapid – Wisla Plock se joacă acum. Polonezii trec din nou în avantaj
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în...
Fanatik
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar au găsit hotelul închis. Video
Universitatea Craiova, spionată în cantonamentul din Antalya! Cine a venit la amicalul oltenilor...
Fanatik
Universitatea Craiova, spionată în cantonamentul din Antalya! Cine a venit la amicalul oltenilor cu Stuttgart II. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Jucătorul din SuperLiga a aflat că clubul a acceptat să îl vândă la...
iamsport.ro
Jucătorul din SuperLiga a aflat că clubul a acceptat să îl vândă la FCSB și a început să plângă: 'Nu plec!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!