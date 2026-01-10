Fabulos! Ce au găsit oltenii lângă vestiarul Universității Craiova la meciul cu Stuttgart II. Turcii i-au luat prin surprindere. Foto

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, primită cu o surpriză în cantonamentul din Antalya, chiar înaintea meciului cu Stuttgart II. Ce au găsit oltenii chiar la intrarea în vestiarul echipei.

Surpriza pregătită de turci Universității Craiova

Universitatea Craiova a optat anul acesta pentru desfășurarea cantonamentului de iarnă în Antalya. Oltenii au bifat un prim meci de verificare în compania lui Konyaspor, echipă pe care au învins-o cu 1-0.

Sâmbătă, 10 ianuarie, echipa pregătită de Filipe Coelho a mai organizat un meci de verificare, însă Echipa din SuperLiga, a avut parte, însă, de o surpriză înaintea partidei.

Mai exact, turcii le-au pregătit o surpriză. Reporterii FANATIK, prezenți la fața locului, au imortalizat, chiar la intrarea în vestiarul echipei, un tricou înrămat și semnat de jucători precum Mihăiță Pleșan, Mariko Daouda, Corneliu Papură sau Zeno Bundea, dar și mulți alții. Echipamentul este cel folosit de olteni în deplasările sezonului 2004/2005.

Cum arăta Universitatea Craiova în sezonul 2004/2005

Sezonul 2004/2005 este unul de tristă amintire pentru olteni, căci la capătul său, după nu mai puțin de 41 de ani neîntrerupți în prima divizie, echipa retrograda în eșalonul secund.

Printre numele importante din lotul echipei atunci se aflau internaționali precum Adnan Guso, Papură, Bundea, Schumacher, Daouda, Pleşan, Luţu, Ionel Gane, Mutică, Moţi, Marius Iordache (dintre care ultimii doi la „tineret”).

În ceea ce privește banca tehnică de atunci, 4 antrenori au antrenat Craiova în sezonul 2004-2005: Mircea Rednic, Pavel Badea, Marian Bondrea şi Eugen Neagoe.

