Fabulos! Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova: „L-am pus în parcare la McDonalds, la 2 dimineața”

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho (45 de ani) l-a înlocuit pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova în prima parte a acestui sezon, iar ulterior a reușit, după cum se știe deja foarte bine, să cucerească eventul alături de echipa din Bănie. Acum, Mihai Rotaru a explicat pe larg cum s-a ajuns la numirea tehnicianului portughez în acele zile destul de agitate pentru olteni.

Mihai Rotaru a explicat cum s-a luat decizia numirii lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

În primul rând, totul s-a petrecut la propunerea directorului sportiv Mario Felgueiras, care în mod evident avea deja anumite referințe vizavi de conaționalul său. Inițial, au existat trei nume de antrenori pe lista celor de la Universitatea Craiova, toți îndeplinind în principiu anumite criterii stabilite anterior de comun acord de către oficialii clubului.

ADVERTISEMENT

„Am definit înainte de a-l aduce pe Filipe, împreună cu Mario (Felgueiras, directorul sportiv) și Ovidiu Costeșin, profilul de antrenor pe care îl dorim. Mario, un bun observator al ceea ce înseamnă ambientul grupului, a spus că noi nu avem nevoie de un antrenor expansiv, care să domine grupul, un bun mobilizator, hai să spunem gen Contra, Dan Petrescu. Nu. Având în vedere caracteristicile grupului nostru, noi avem nevoie de un antrenor care să aducă echilibru. Este un grup bun, nu am avut niciodată probleme la Universitatea Craiova cu grupul. Nu am avut exagerări din partea unuia sau altuia. Și atunci am definit profilul de antrenor.

Am avut trei opțiuni. Mirel a plecat, îl simțeam că va pleca. Țin minte că am jucat, nu mai țin minte, la UTA sau la Cluj, la Cluj, și eu trebuia să plec în vacanță vineri. Aveam meciul cu UTA, celebrul meci în care ne-au bătut, duminică și pe drumul de întoarcere, în avion, i-am zis: ‘Mirele, sper să nu îmi faci vreo surpriză, eu să plec în vacanță, să mă trezesc că sunt plecat, iar tu pleci’. Și a zâmbit, a râs, nu a zis nimic. Și atunci mi-am dat seama că e pregătit să plece. Mi-am anulat plecarea din țară. Și asta a fost. După care aveam niște opțiuni”,

ADVERTISEMENT

Decizia a fost luată târziu în noapte în parcarea restaurantului McDonald’s din Craiova

În continuare, a povestit cum s-a ajuns la decizia finală referitoare la numirea lui în funcția de antrenor principal: „La două dimineața, în McDonald’s-ul din Craiova, pe Calea București, eu împreună cu Mario și cu unul dintre acționari, care era îmbrăcat într-un trening cu Universitatea Craiova, și zic ‘hai că te filmează ăștia și zic că tu ești noul antrenor’. La două dimineața, l-am întrebat pe Mario care crede că e cea mai bună soluție dintre ăștia trei și a zis că ăsta este (n.r. Filipe Coelho).

ADVERTISEMENT

Un tip echilibrat, care este foarte bine văzut la nivel teoretic. A fost asistentul unui mare antrenor (n.r. Paulo Bento). Și atunci a zis să mergem pe varianta asta. Ok. Mâine seară să fie în București. Și a fost. Atunci a fost decizia, ne bucurăm că am luat acea decizie. Minim încă un an, nu cred că i-am prelungit până în iarnă. A făcut ce era nevoie la acel moment, și anume să aducă echilibru în vestiar”.