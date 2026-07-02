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Fabulos! Cum a devenit viral un clip de la Wimbledon: 1.500.000 de vizualizări instant după ce o tânără, cu foarfeca în mână, a venit spre Novak Djokovic

Novak Djokovic a creat panică preț de câteva secunde, după ce o tânără cu o foarfecă în mână a încercat să-i taie un bandaj de pe mână. Clipul de la Wimbledon a devenit viral instant
Ciprian Păvăleanu
02.07.2026 | 12:10
Fabulos Cum a devenit viral un clip de la Wimbledon 1500000 de vizualizari instant dupa ce o tanara cu foarfeca in mana a venit spre Novak Djokovic
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Gluma lui Novak Djokovic a ajuns virală. Foto: Captură X Wimbledon
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Novak Djokovic (39 de ani) s-a impus fără emoții în turul al doilea de la Wimbledon, în fața lui Stefanos Tsitsipas. O fază de la scorul de 2-0 pentru tenismenul sârb a devenit virală, după ce Djokovic a rugat-o pe una dintre fetele care se ocupă cu culegerea și returnarea mingilor să-l ajute să-și taie un bandaj de pe mână. Ce a urmat i-a speriat pe toți cei prezenți.

Novak Djokovic este pus pe glume! Clipul din turul 2 de la Wimbledon a devenit viral

Fără să se complice prea tare, Novak Djokovic (8 ATP) l-a învins în trei seturi pe Stefanos Tsitsipas, cu scorul 6-3, 6-4, 6-2. În timpul unei pauze, imediat după ce „Nole” a dus scorul general la 2-0, sârbul a solicitat ajutorul uneia dintre fetele ce se ocupa de culegerea și înapoierea mingilor.

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Legendarul tenismen avea nevoie să i se taie un bandaj de la mână, așa că respectiva fată s-a conformat, iar cu o foarfecă în mână i-a oferit ajutor lui Djokovic. La un moment dat, el a tresărit de pe scaun, mimând faptul că ar fi fost înțepat cu foarfeca. Toată lumea a tras o sperietură zdravană preț de câteva clipe, însă el a lăsat să se înțeleagă imediat că a fost doar o glumă inofensivă. „Nu degeaba i se spune Djokerul”, au scris cei de la Wimbledon pe X.

Djokovic i-a cerut iertare fetei după meci

La finalul partidei, Novak Djokovic și-a dat seama că gluma sa, care la prima vedere a fost inofensivă, a speriat-o serios pe fata respectivă, tocmai de aceea a ținut în mod special să-i ceară iertare la conferința de presă: „Cred că astfel de lucruri se întâmplă mai degrabă atunci când ai 2-0 la seturi, decât când ești condus.

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„Stefanos a mers să se schimbe, așa că am avut puțin timp liber… îmi pare rău. Nu știu dacă domnișoara este prin jur. Îmi pare rău dacă am speriat-o. Probabil nu a fost o glumă așa de bună în cele din urmă, dar m-a făcut să mă simt puțin mai relaxat”, a recunoscut Djokovic.

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„Sunt fericit. M-am simțit bine pe teren. În al treilea set simt că am atins cel mai bun nivel al meu din ultima perioadă. Asta se întâmplă pentru că am avut mai puțină presiune. El a servit bine la început, dar apoi a ratat de câteva ori cu primul serviciu și am avut șanse pe al doilea serviciu. Mă simt bine. Am jucat pe terenul central al turneului la care visam să joc în copilărie. Sunt privilegiat că pot intra pe teren după 30 de ani”, a mai spus Nole.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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