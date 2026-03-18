Fabulos! Cum a reacționat Brahim Diaz în momentul în care a aflat că Maroc a câștigat Cupa Africii la „masa verde”. Video

Brahim Diaz, fotbalistul care a ratat un penalty important în prelungirile finalei cu Senegal, s-a bucurat ca un copil după ce a aflat că Maroc a câștigat trofeul la „masa verde”. Imagini fabuloase cu starul de la Madrid
Ciprian Păvăleanu
18.03.2026 | 20:37
Cum a reacționat Brahim Diaz când a aflat că Maroc a câștigat Cupa Africii la „masa verde". Foto: Hepta.ro
Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde” după ce a ieșit de pe teren în finală și a revenit 25 de minute mai târziu. Deși naționala lui Sadio Mane a câștigat partida pe teren, Confederația Africană de Fotbal a admis apelul făcut de marocani și le-a oferit victoria. Brahim Diaz a aflat de această veste în timpul partidei Manchester City – Real Madrid 1-2.

Cum a reacționat Brahim Diaz după ce Maroc a câștigat Cupa Africii la „masa verde”

Brahim Diaz a fost ținta criticilor după ce Marocul a pierdut pe teren finala Cupei Africii împotriva lui Senegal. Scorul a fost 0-0 la finalul timpului regulamentar, însă mijlocașul lui Real Madrid avea șansa să aducă trofeul pe merit. Naționala sa a primit un penalty la ultima fază, care a fost considerat ușor acordat de senegalezi. Sadio Mane și colegii lui au părăsit terenul în semn de protest.

Timp de 25 de minute, mijlocașul marocan și-a făcut zeci de scenarii, iar în final a ales să încerce să-l execute pe portarul senegalez printr-o „Panenka”, însă nu a reușit să înscrie, iar meciul a mers în prelungiri. Pape Gueye a înscris imediat după reluarea partidei, în minutul 94, iar meciul s-a terminat cu victoria Senegalului. Cu toate acestea, Confederația Africană de Fotbal a acceptat apelul făcut de Maroc și a oferit naționalei lui Brahim Diaz victoria la „masa verde”.

Mijlocașul marocan a trăit ca într-un coșmar câteva săptămâni după ratare, iar în momentul în care a aflat că Maroc a câștigat trofeul la „masa verde” s-a bucurat ca un copil. Vestea a venit spre finalul partidei Manchester City – Real Madrid, când el se afla pe banca de rezerve. Când a aflat noutățile, a afișat un zâmbet până la urechi și a strâns pumnii în semn de bucurie.

Cum a putut deveni Marocul campioană la două luni de la finalul meciului

Opiniile sunt împărțite după ce Maroc a fost desemnată câștigătoarea Cupei Africii la „masa verde”. Foarte mulți fani ai fotbalului consideră acest gest nedrept, după ce Senegal a câștigat meciul pe teren și a sărbătorit câștigarea trofeului în fața fanilor. Pe de altă parte, alți iubitori ai fotbalului sunt de părere că decizia este una bună, întrucât practica naționalei lui Sadio Mane, aceea de a ieși de pe teren din cauza unei nemulțumiri legate de arbitraj, putea fi repetată și de alte echipei dacă nu s-ar fi luat măsuri.

Acest lucru a devenit posibil după ce Federația Marocană de Fotbal a făcut apel la Confederația Africană, susținând că ieșirea de pe teren timp de 25 de minute este o încălcare gravă a regulamentului. Aceștia au solicitat victoria Marocului la „masa verde” și anularea statutului de campioană pentru naționala Senegalului. La două luni de la acest eveniment, Confederația Africană a admis apelul: „Comisia de Apel a CAF a decis că, în aplicarea articolului 84 ​​din Regulamentul Cupei Africii pe Națiuni (AFCON), echipa națională a Senegalului a pierdut finala Cupei Africii pe Națiuni (AFCON), rezultatul meciului fiind 3-0 în favoarea Federației Regale Marocane de Fotbal (FRMF)”, se arată în comunicat.

