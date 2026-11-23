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Ultima acţiune în instanţă deschisă pe numele lui Dumitru Dragomir s-a încheiat pe 12 noiembrie, cu achitarea sa definitivă, punându-se astfel capăt unui lung şir de procese, întins pe durata a 18 ani, în care a fost implicat fostul şef al LPF. În direct la „Profeţiile lui Mitică”, acesta a povestit cum a trecut peste această perioadă fără a-i fi afectate afacerile.

Mitică Dragomir, de la şefia LPF direct în afacerile cu construcţii

Mitică Dragomir a trecut peste o perioadă foarte solicitantă din punct de vedere emoţional, dar în cele din urmă a fost declarat nevinovat în toate procesele. Încrederea în această nevinovăţie a fost cea care l-a ajutat să aibă succes în afaceri. Fostul politician şi om de fotbal a dezvăluit cum a intrat în lumea marilor afaceri după ce a fost dat jos de la şefia LPF, în 2013.

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„Mă dăduseră afară de la Ligă și m-am apucat de ce știam eu, că asta e o meserie pe care eu o stăpânesc bine, arta construcțiilor. Aveam eu ceva bani, dar nu poţi să te apuci cu un milion de euro. Te apuci de afaceri mari cu un milion? Ce să faci cu un milion? Și m-am dus la bancă, la Libra Bank. Acolo am cunoscut un director de filială și îmi spune: ‘Domnu’ Dragomir, dar dumneavoastră aveți trei procese penale și aveți sechestru pe tot, pe toată averea. Cum veniți la bancă să cereți bani? Nu ştiţi că dacă ai un proces cât de mic, banca nu-ți dă bani?'”, a povestit Mitică Dragomir cum a decurs primul schimb de replici cu directorul de bancă.

Cum a obținut Mitică Dragomir primul împrumut de la bancă, deși avea sechestru pe avere

Confruntat cu perspectiva de a nu primi împrumutul, Dragomir a decis să îşi clameze nevinovăţia şi în faţa directorului de bancă, nu doar a judecătorilor. „Și eu îi spun: ‘Domnule, fii atent, uită-te puțin la mine. În decursul vieții mele poate am mai mințit fără voia mea, o dată sau de două ori în afaceri. Dar în decursul vieții mele, interesează-te dacă eu am mințit vreodată pe cineva’. Ăsta s-a uitat: ‘Ce vrei să spui?’, ‘Domnule, sunt nevinovat. Nu pot ăștia să mă condamne’. ‘Domnule, lasă-mă să mă duc la conducere. Ce să le spun eu acolo?’ Domnule, spune-le că eu nu o să fac pușcărie niciodată. Pentru că n-am făcut nimic. Altfel nu veneam la bancă. Că eu știu ce înseamnă banca. Câștigi în penal, pierzi în civil și te-ai nenorocit. Că n-aș veni să cer, că nu-mi las copiii și familia în aer, că-mi iei tot după asta”, a redat Mitică Dragomir cum a decurs dialogul.

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şi suma pe care dorea să o împrumute de la bancă: zece milioane de euro. Totuşi, din cauză că avea toată averea pusă sub sechestru era conştient că nu poate obţine această sumă.

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„Mă cheamă și îmi spune: ‘Domnu’ Dragomir, aveți ceva bani?’. ‘Da, am, am aproape un milion’. ‘Pământ aveți?’. ‘Da’. ‘Autorizație aveți?’. ‘Nu’. ‘Păi și atunci cum veniți să cereți bani la noi? Du-te, domnule, și ia autorizația de construire și vino încoace să vedem ce vrei să faci'”, i-au transmis şefii băncii.

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Dragomir a intrat imediat în acţiune şi într-o lună de zile avea toate avizele şi autorizaţiile de construcţie necesare. După ce au studiat actele şi au analizat situaţia în ansamblul ei, directorii băncii i-au dat următorul răspuns: „Îți dăm banii cu următoarele condiții: control în fiecare lună din partea băncii, ai terminat blocul, noi luăm șaizeci la sută, tu iei patruzeci la sută până termini de dat banii. Ești de acord așa?”. Dragomir a semnat imediat, fără să se uite la dobândă sau la alte amănunte. Primise 3-4 milioane de euro.

Mitică Dragomir vrea un nou împrumut de la Libra Bank

Cu aceşti bani, într-un an şi jumătate , pe strada Sebastian. „Am achitat tot, mă duc a doua oară la ei. ‘Băi fraților, vreau mai mult, că vreau să fac zece blocuri’. ‘Domnule, nu o lua așa. Fă și dumneata două-trei. Pentru asta îți dăm. Acuma putem să-ți dăm dublu față de cât ți-am dat prima oară”, a mai povestit Mitică Dragomir.

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Acum, că a încheiat cu toate procesele, Dragomir intenţionează să îşi extindă afacerile şi să solicite un nou împrumut la Libra Bank. „Pot să iau cincizeci de milioane de euro”, a mai spus el. De altfel, acesta a dezvăluit că a făcut avere şi şi-a sporit-o tocmai prin împrumuturi bancare. „Banii tăi îi bagi în alte vaci, pe care le mulgi după aia. Banii îi faci cu banii băncii”, a mai explicat Mitică Dragomir.