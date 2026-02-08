Pariuri sportive

Fabulos! Cum arată biletul câștigător pe care SuperGigi a mizat 100.000 de lei. Peste 1.000 de fani l-au copiat

SuperGigi a mizat 100.000 de lei pe trei meciuri, iar biletul a fost unul câștigător. Alegerile expertului au fost copiate de peste 1000 de fani.
08.02.2026 | 14:37
Cum arată biletul pe care SuperGigi a mizat 100.000 de lei. FOTO: colaj Fanatik
SuperGigi a mizat 100.000 de lei pe un bilet cu o cotă de 2.01. Expertul a ales trei partide disputate sâmbătă, 7 februarie, iar decizia sa a fost una extrem de inspirată, deoarece biletul a fost câștigător. Aproximativ 13.500 de fani au văzut biletul, iar peste 1.200 dintre ei l-au copiat.

Cum arată biletul câștigător pe care SuperGigi a mizat 100.000 de lei

SuperGigi a ales să mizeze 100.000 de lei pe trei pronosticuri cu o cotă totală de 2.01. Mai întâi, expertul a ales duelul din Eredivisie dintre NEC Nijmegen și Heracles Almelo, la care a oferit pronosticul „Peste 1.5 goluri”, cu o cotă de 1.13. Aici nu au existat emoții, deoarece s-au înscris două goluri până în minutul 23, scorul final fiind 4-1.

Apoi, SuperGigi a oferit același pronostic, „GG sau peste 2.5 goluri”, la două meciuri din prima ligă elvețiană, Winterthur – Lugano, unde această variantă a avut o cotă de 1.33, și Grasshoppers – Young Boys, cu o cotă de 1.34.

Inspirație extraordinară pentru SuperGigi

Cele două pronosticuri din campionatul Elveției au fost inspirate, însă ambele s-au îndeplinit la limită. În partida dintre Winterthur și Lugano, oaspeții au dominat partida, însă gazdele au reușit să deschidă scorul în minutul 61. Fosta adversară a lui CFR Cluj din preliminariile Europa League a reușit să egaleze în minutul 80, dintr-un penalty, stabilind scorul final, 1-1.

Duelul dintre Grasshoppers și Young Boys a fost unul cu puține faze de poartă, însă s-a încheiat cu același scor, 1-1. Gruparea care a învins-o pe FCSB cu 2-0 în octombrie a condus cu 1-0 la pauză, însă gazdele au restabilit egalitatea în minutul 79, după ce Young Boys a rămas în 10 oameni.

În concluzie, SuperGigi a fost extrem de inspirat cu aceste pronosticuri și a reușit să își dubleze miza imensă, de 100.000 de lei, iar fanii care l-au copiat au beneficiat la rândul lor de un bilet câștigător.

Bilet SuperGigi 100000lei
Biletul pe care SuperGigi a mizat 100.000 de lei
