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Fabulos! Cum au fost primiți eroii din Capul Verde pe aeroport, după performanță istorică de la CM 2026. Video

Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea cum au fost întâmpinați fotbaliștii din Capul Verde pe aeroport la revenirea în țară, după performanța istorică de la CM 2026.
Dragos Petrescu
05.07.2026 | 21:30
Fabulos Cum au fost primiti eroii din Capul Verde pe aeroport dupa performanta istorica de la CM 2026 Video
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Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca niște eroi pe aeroport după performanța de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Fotbaliștii naționalei din Capul Verde au avut parte de o primire spectaculoasă pe Aeroportul Internațional Nelson Mandela, situat pe Insula Santiago, la aterizarea în țară după revenirea de la CM 2026, unde au ajuns până în șaisprezecimile de finală ale competiției, cea mai mare performanță din istoria micuțului stat african cu o populație de aproximativ 500.000 de locuitori.

Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca niște eroi pe aeroport după performanța de la CM 2026!

Naționala pregătită de Bubista, aflată în premieră pe tabloul principal la Cupa Mondială, a reușit să întreacă așteptările tuturor la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Cele trei rezultate de egalitate înregistrate în faza grupelor (0-0 cu Spania și Arabia Saudită, respectiv 2-2 cu prima reprezentativă din Uruguay) le-au asigurat capverdienilor calificarea în șaisprezecimile de finală. Acolo, selecționata africană a avut parte de un meci de vis împotriva campioanei en-titre Argentina, care, în ciuda faptului că s-a încheiat cu o înfrângere după cele două reprize de prelungiri, scor 2-3, i-a făcut pe fotbaliștii lui Bubista să câștige respectul și admirația întregului mapamond.

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Evident că cei mai fericiți au fost compatrioții lor, care s-au strâns cu miile pe Aeroportul Internațional Nelson Mandela din Santiago pentru a-i întâmpina pe eroi la revenirea în țară. Imaginile cu suporterii „Rechinilor Albaștri” fluturând steaguri și strigând din toți plămânii au făcut înconjurul lumii, selecționata Capului Verde fiind în acest moment noua senzație a fotbalului mondial.

Vozinha, portarul Insulelor Capului Verde, a devenit un adevărat star la CM 2026!

Cu siguranță, cel mai emblematic fotbalist din lotul pe care Bubista l-a avut la dispoziție pentru turneul final din această vara este nimeni altul decât portarul Vozinha, veteranul în vârstă de 40 de ani care, datorită prestaților sale stelare a devenit cunoscut în întreaga lume. Impactul său în mediul online a fost unul covărșitor, în momentul de față el având nu mai puțin de 24 de milioane de urmăritori pe Instagram, asta în condițiile in care înainte de startul Campionatului Mondial, pagina sa oficială număra doar 50 de mii de „followers”.

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Printre cei 26 de fotbaliști capverdieni de la CM 2026 s-a numărat și Joao Paulo, jucătorul fostei campioane din Superliga României, FCSB. Mijlocașul în vârstă de 28 de ani a fost titular doar în duelul cu Arabia Saudită, încheiat cu o remiză albă. Totuși, acesta a fost introdus pe teren și în primul meci, cel disputat împotriva Spaniei, care s-a terminat cu același scor, iar atunci, el a avut o prestație fabuloasă, reușind să-l țină in frâu pe Lamine Yamal, vedeta ibericilor și a Barcelonei.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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