Fabulos! E ireal cum au obținut englezii penalty în meciul cu mexicanii. Ce rol decisiv a avut portarul

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Anglia a intrat în avantaj la vestiare în meciul cu Mexic din sferturile Cupei Mondiale, 2-1, însă situația s-a complicat serios pentru echipa lui Thomas Tuchel după pauză, Jarell Quansah fiind eliminat direct pentru un fault. Totuși, britanicii au reușit să puncteze și în inferioritate numerică, iar portarul Jordan Pickford a jucat un rol decisiv la obținerea penalty-ului care avea să fie transformat de Harry Kane.

Cum a obținut Anglia penalty în meciul cu Mexic. Portarul Pickford, rol decisiv

În minutul 58 al duelului de pe Estadio Azteca, Jordan Pickford a trimis o degajare lungă, de aproximativ 70 de metri, spre Harry Kane, atacantul a deviat mingea în stânga, la Anthony Gordon, iar fotbalistul Barcelonei a intrat în careu și a fost faultat de portarul mexican Raul Rangel, care a ieșit neinspirat. „Centralul” Alireza Faghani a arătat punctul cu var, iar Harry Kane a tranformat fără mari emoții lovitura de la 11 metri.

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, a executat puternic, în dreapta portarului Rangel, care a intuit direcția, însă nu a putut interveni. 9 minute mai târziu, chiar , din care Raul Jimenez a făcut 3-2 și a reaprins speranțele gazdelor.

Jordan Pickford a scris istorie în meciul Mexic – Anglia

Cupa Mondială din acest an este a treia pentru Jordan Pickford, care a fost un jucător de bază atât la precedentele două ediții, sub comanda lui Gareth Southgate, cât și la turneul actual. Meciul cu Mexic din optimi a fost unul istoric pentru Pickford, care a ajuns la 17 prezențe la Cupa Mondială, egalând recordul unui alt portar, Peter Shilton, pentru cele mai multe meciuri jucate de un englez la turneele finale.

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Shilton a evoluat tot la trei ediții de Cupă Mondială, în 1982, 1986 și 1990. În urma celor doi se află Harry Kane, care a ajuns la 16 prezențe după ce a jucat contra Mexicului. John Stones, care a intrat pe parcursul jocului, a ajuns la 15 prezențe și l-a egalat pe Marcus Rashford, care a fost lăsat pe bancă de Thomas Tuchel.

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Cum arată topul fotbaliștilor cu cele mai multe prezențe pentru Anglia la Cupa Mondială

Jordan Pickford și Peter Shilton – 17 meciuri Harry Kane – 16 meciuri Marcus Rashford și John Stones – 15 meciuri Sir Bobby Charlton, Terry Butcher, Bobby Moore, Ashley Cole – 14 meciuri Sir David Beckham – 13 meciuri