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Fabulos! E ireal cum au obținut englezii penalty în meciul cu mexicanii. Ce rol decisiv a avut portarul

Anglia a reușit să marcheze în inferioritate numerică în partida contra Mexicului, iar portarul Jordan Pickford a jucat un rol esențial la golul înscris de Harry Kane.
Bogdan Mariș
06.07.2026 | 05:46
Fabulos E ireal cum au obtinut englezii penalty in meciul cu mexicanii Ce rol decisiv a avut portarul
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Anglia a primit un penalty în meciul cu Mexic, iar portarul Jordan Pickford a jucat un rol decisiv. FOTO: Profimedia
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Anglia a intrat în avantaj la vestiare în meciul cu Mexic din sferturile Cupei Mondiale, 2-1, însă situația s-a complicat serios pentru echipa lui Thomas Tuchel după pauză, Jarell Quansah fiind eliminat direct pentru un fault. Totuși, britanicii au reușit să puncteze și în inferioritate numerică, iar portarul Jordan Pickford a jucat un rol decisiv la obținerea penalty-ului care avea să fie transformat de Harry Kane.

Cum a obținut Anglia penalty în meciul cu Mexic. Portarul Pickford, rol decisiv

În minutul 58 al duelului de pe Estadio Azteca, Jordan Pickford a trimis o degajare lungă, de aproximativ 70 de metri, spre Harry Kane, atacantul a deviat mingea în stânga, la Anthony Gordon, iar fotbalistul Barcelonei a intrat în careu și a fost faultat de portarul mexican Raul Rangel, care a ieșit neinspirat. „Centralul” Alireza Faghani a arătat punctul cu var, iar Harry Kane a tranformat fără mari emoții lovitura de la 11 metri.

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Englezul, care marcase o „dublă” în meciul din 16-imi cu R.D. Congo, a executat puternic, în dreapta portarului Rangel, care a intuit direcția, însă nu a putut interveni. 9 minute mai târziu, chiar Kane a fost cel care a comis fault în propriul careu, iar mexicanii au primit la rândul lor o lovitură de la 11 metri, din care Raul Jimenez a făcut 3-2 și a reaprins speranțele gazdelor.

Jordan Pickford a scris istorie în meciul Mexic – Anglia

Cupa Mondială din acest an este a treia pentru Jordan Pickford, care a fost un jucător de bază atât la precedentele două ediții, sub comanda lui Gareth Southgate, cât și la turneul actual. Meciul cu Mexic din optimi a fost unul istoric pentru Pickford, care a ajuns la 17 prezențe la Cupa Mondială, egalând recordul unui alt portar, Peter Shilton, pentru cele mai multe meciuri jucate de un englez la turneele finale.

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Shilton a evoluat tot la trei ediții de Cupă Mondială, în 1982, 1986 și 1990. În urma celor doi se află Harry Kane, care a ajuns la 16 prezențe după ce a jucat contra Mexicului. John Stones, care a intrat pe parcursul jocului, a ajuns la 15 prezențe și l-a egalat pe Marcus Rashford, care a fost lăsat pe bancă de Thomas Tuchel.

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Cum arată topul fotbaliștilor cu cele mai multe prezențe pentru Anglia la Cupa Mondială

  1. Jordan Pickford și Peter Shilton – 17 meciuri
  2. Harry Kane – 16 meciuri
  3. Marcus Rashford și John Stones – 15 meciuri
  4. Sir Bobby Charlton, Terry Butcher, Bobby Moore, Ashley Cole – 14 meciuri
  5. Sir David Beckham – 13 meciuri
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