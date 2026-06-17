Fabulos! Fanii englezi au decorat o stradă întreagă pentru Cupa Mondială. Foto

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Anglia se pregătește pentru debutul la turneul final al Cupei Mondiale, care va avea loc miercuri, de la ora 23:00, când naționala pregătită de Thomas Tuchel (52 de ani) va întâlni Croația în Texas. Locuitorii unei străzi din Londra au continuat o tradiție începută încă din 2012 și au afișat sute de steaguri pentru a-și exprima susținerea pentru echipa națională.

Cum arată „cea mai patriotică” stradă din Londra înainte de Cupa Mondială

Locuitorii din Kirby Estate, locație aflată în districtul Bermondsey din Londra, își continuă tradiția începută în urmă cu peste un deceniu. Aceștia au afișat sute de steaguri pentru a susține Anglia la turneele finale europene sau mondiale, iar din 2019 au făcut acest lucru și la competițiile de fotbal feminin. Cupa Mondială din 2026 nu reprezintă o excepție, iar pe stradă s-a văzut chiar și un steag al Scoției, națională care a revenit la turneul final după o absență de 28 de ani.

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„Întotdeauna am încurajat oamenii să se asigure că afișează un steag, indiferent de locul de unde vin, iar în acel caz noi le vom da pe ale noastre la o parte”, a spus organizatorul Chris Dowse pentru publicația engleză . .

Thomas Tuchel, demis după Cupa Mondială? Ce a declarat președintele Federației Engleze

Thomas Tuchel și-a prelungit contractul cu Federația Engleză până în 2028, însă antrenorul ar putea să își încheie mandatul în cazul unei evoluții dezamăgitoare la Cupa Mondială. Președintele Federației, Mark Bullingham, a anunțat că există o clauză de performanță în contractul semnat de antrenorul german. „Există clauze de performanță în fiecare contract de la FA, dar nu voi intra în detalii”, a spus acesta, conform . .

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Oficialul englez a anunțat însă că în contract nu există o clauză pe care Tuchel o poate activa pentru a pleca: „Îl putem obliga să respecte contractul”. Următorul turneu final major, EURO 2028, este extrem de important pentru englezi, deoarece are loc în Marea Britanie, cele mai multe partide urmând a se disputa chiar în Anglia. Naționala Albionului nu a câștigat niciodată Campionatul European, singurul trofeu major din palmares fiind Cupa Mondială din 1966.