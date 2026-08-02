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Fabulos! FCSB, într-un top select la nivel european. Interul lui Cristi Chivu e pe podium!

Performanță de senzație pentru FCSB! Clubul patronat de Gigi Becali face parte dintr-un top extrem de select la nivel european: despre ce este vorba mai exact
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.08.2026 | 23:00
Fabulos FCSB intrun top select la nivel european Interul lui Cristi Chivu e pe podium
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FCSB, într-un top select la nivel european. Foto: Sport Pictures
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FCSB a fost eliminată în mod extrem de surprinzător de letonii de la Auda din turul doi preliminar al Conference League, dar se poate consola cu faptul că face parte dintr-un top select la nivel european, alături de cluburi uriașe de pe „Bătrânul continent”, precum Ajax, PSV Eindhoven, Inter Milano sau AS Roma.

FCSB, pe locul 10 în clasamentul meciurilor jucate all-time în Cupa UEFA / Europa League

Mai exact, este vorba despre clasamentul meciurilor jucate all-time în Cupa UEFA / Europa League, așa cum se numește în prezent această competiție. Concret, potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, fosta campioană a României a adunat până în acest moment de-a lungul timpului nu mai puțin de 171 de meciuri în a doua competiție europeană la nivel de cluburi ca importanță.

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Așadar, clubul patronat de Gigi Becali ocupă în prezent locul 10 în acest clasament. Pe 9 și 8 se află, la egalitate, cu câte 175 de partide jucate, Steaua Roșie Belgrad și Sporting Braga. Poziția a 7-a este ocupată de PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, cu 176 de meciuri. Pe locul 6 este Ajax Amsterdam, cu 177 de partide, iar PSV Eindhoven, formația la care în prezent joacă Dennis Man, ocupă poziția a 5-a, cu 179 de meciuri.

Pe 4 sunt belgienii de la Club Brugge, cu 182 de meciuri jucate de-a lungul timpului în această competiție. Podiumul din acest punct de vedere începe cu Inter Milano, echipa antrenată în prezent de Cristi Chivu, care se poate mândri în acest moment cu 191 de partide disputate în istorie în Cupa UEFA / Europa League.

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Compania selectă în care se află FCSB din acest punct de vedere

Pe poziția a doua în acest clasament se află o altă echipă din Italia. Este vorba despre AS Roma, cu 196 de meciuri jucate. Nu în ultimul rând, primul loc le revine portughezilor de la Sporting, singurul club care se poate lăuda în acest moment cu peste 200 de meciuri jucate de-a lungul istoriei în această competiție. Mai exact, este vorba despre 203 partide.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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