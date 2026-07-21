Fabulos! Golul lui Ferran Torres din finala Cupei Mondiale a zguduit Spania la propriu

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Spania este din nou regina lumii după 16 ani, singurul gol al finalei Cupei Mondiale cu Argentina fiind înscris de Ferran Torres în prelungiri. Reușita lui a adus o bucurie atât de mare încât a fost înregistrată de seismometrele din toată țara.

S-a cutremurat pământul după golul lui Ferran Torres din finala Cupei Mondiale

Centrul de Geostiințe din Barcelona a anunțat că o undă seismică a fost înregistrată în mai multe orașe importante din Spania, în momentul în care fanii au sărbătorit golul atacantului Ferran Torres, prin care ibericii .

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Seismologul Jordi Diaz Cusi a distribuit pe rețelele de socializare înregistrările activității seismice observate în timpul întâlnirii. Datele, provenite din rețelele seismice ale Institutului Național Geografic (IGN) și Institutului Cartografic și Geologic al Catalunyei (ICGC), au fost procesate de Institutul de Științe ale Pământului Jaume Almera.

Vibraciones del suelo durante la celebración de la victoria en el Mundial 2026, registradas por estaciones sísmicas en diversas localidades del país. Datos de las redes sísmicas del y del procesados en el — Jordi Diaz Cusi (@JDiazCusi)

Conform , senzorii au detectat trei vârfuri clare. Primul a coincis cu golul lui Ferran Torres în minutul 106 al prelungirilor, al doilea a avut loc după ce un alt gol al atacantului iberic a fost anulat în minutul 112, iar al treilea, cel mai intens dintre toate, a venit odată cu fluierul final, care a consfințit victoria Spaniei.

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Nu e primul cutremur provocat de bucuria fanilor

Oamenii de știință explică faptul că aceste vibrații sunt un răspuns la seismicitatea indusă, generată de activitatea umană atunci când mii de oameni sar, strigă și sărbătoresc simultan. Deși nu a fost un cutremur natural, energia eliberată de mulțime a fost suficientă pentru a fi detectată de rețeaua de seismometre.

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Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Rețelele seismice au înregistrat deja mișcările cauzate de sărbătorile din timpul victoriei Spaniei în finala EURO 2024, împotriva Angliei, și în semifinala Cupei Mondiale din acest an, împotriva Franței, confirmând modul în care evenimentele sportive majore își pot lăsa amprenta și asupra instrumentelor științifice.

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Ferran Torres, poză pentru istorie cu Shakira

Eroul Spaniei în finala cu Argentina, Ferran Torres a fost . El a primit premiul din partea celebrei artiste columbiene Shakira și nu a ratat ocazia de a face o fotografie cu fosta parteneră a lui Gerard Pique, cel care i-a fost coechipier la Barcelona.

”Sincer nu-mi vine să cred, parcă nu e adevărat că sunt campion mondial. Cum am marcat golul? Nu am stat să mă gândesc deloc, am văzut mingea venind și am tras cât am putut de tare. O finală foarte dificilă. Astfel de meciuri nu sunt niciodată ușoare. Am făcut tot posibilul și am reușit să câștigăm.

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Totul a depins de noi. Să jucăm împotriva lui Messi a fost incredibil. Am avut suficientă forță și asta ne-a ajutat. În acest moment, sentimentul este indescriptibil. Există și o mare doză de ușurare. Cred că ne-a fost predestinat să ridicăm Cupa Mondială”, a declarat Ferran Torres.